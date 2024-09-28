https://1prime.ru/20240928/ivanov-851839507.html

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили - 28.09.2024, ПРАЙМ

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили

Срок расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве, продлен до конца декабря текущего года, говорится в... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T05:34+0300

2024-09-28T05:34+0300

2024-09-28T05:34+0300

минобороны рф

тимур иванов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646851_0:74:592:407_1920x0_80_0_0_45afceea8257f2265afbc90d403a0fb8.jpg

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Срок расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве, продлен до конца декабря текущего года, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - указано в документе. По версии следствия, Тимур Иванов, который курировал в Министерстве обороны России работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову получение взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, свою вину он не признает.

https://1prime.ru/20240925/arest-851774105.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны рф, тимур иванов