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Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили - 28.09.2024, ПРАЙМ
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили
Срок расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве, продлен до конца декабря текущего года, говорится в... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T05:34+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Срок расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве, продлен до конца декабря текущего года, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - указано в документе. По версии следствия, Тимур Иванов, который курировал в Министерстве обороны России работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову получение взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, свою вину он не признает.
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минобороны рф, тимур иванов
Минобороны РФ, Тимур Иванов
05:34 28.09.2024
 
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлен до конца декабря

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Срок расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве, продлен до конца декабря текущего года, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз - до 23 декабря 2024 года", - указано в документе.
По версии следствия, Тимур Иванов, который курировал в Министерстве обороны России работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову получение взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, свою вину он не признает.
Наручники.
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
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