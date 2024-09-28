https://1prime.ru/20240928/kosmetika-851839768.html

Оценена доля косметики с опасными для здоровья веществами

Оценена доля косметики с опасными для здоровья веществами - 28.09.2024, ПРАЙМ

Оценена доля косметики с опасными для здоровья веществами

Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T07:24+0300

2024-09-28T07:24+0300

2024-09-28T07:24+0300

косметика

потребительские товары

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для применения, говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, с которым ознакомилось РИА Новости. "65% косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения", - сказано в исследовании. Как напомнили в союзе, в перечне веществ, которые запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции, содержится 1680 наименований - их вред был доказан, в том числе, в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ только 332 названия. "Сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции", - уточнили в союзе. Также аналитики выяснили, что каждый пятый товар реализуется просроченным либо без указания срока годности. Основное нарушение, которое было выявлено во время исследования - отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики содержат информацию о составе на латинице, а названия химических веществ чаще всего указаны аббревиатурами. Треть косметики продается в торговых сетях без какой-либо информации об ингредиентах. "Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле", - отметили в союзе. Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести в России обязательную маркировку косметической продукции - в качестве примера приводится то, что введение маркировки парфюмерии позволило более чем в три раза снизить количество нарушений. "Рынок косметической продукции требует усиления контроля над составом, содержанием вредных веществ, производством и реализацией, информацией для потребителя, что неосуществимо силами надзорных органов в условиях действующего моратория на проверки", - прокомментировали там.

https://1prime.ru/20240906/markirovka-851380460.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

косметика, потребительские товары