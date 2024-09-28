https://1prime.ru/20240928/kosmetika-851840165.html

Россиян предупредили о высоком проценте контрафактной косметики

Россиян предупредили о высоком проценте контрафактной косметики - 28.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о высоком проценте контрафактной косметики

Доля контрафактной косметики, которая реализуется в России в 2024 года, составляет 15% - одной из важнейших задач на сегодняшний день является борьба с... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T08:20+0300

2024-09-28T08:20+0300

2024-09-28T08:20+0300

россия

косметика

контрафакт

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Доля контрафактной косметики, которая реализуется в России в 2024 года, составляет 15% - одной из важнейших задач на сегодняшний день является борьба с подделками, говорится в исследовании национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Растет доля реализуемой контрафактной и нелегальной косметической продукции. По оценкам национального союза защиты прав потребителей, доля контрафакта составляет 15%. Борьба с подделками является одной из важнейших задач на сегодняшний день", - сказано в исследовании. В союзе отметили, что сейчас растет доля фальсифицированной косметической продукции, произведенной из дешевого сырья. Фальсификация развивается на фоне того, что у изготовителя нет стимула для того, чтобы соблюдать стандарты и учитывать интересы потребителей. Производители фальсифицированной и некачественной косметики используют опасные для здоровья вещества и компоненты - в том числе те, которые небезопасны для детей и которые влияют на развитие плода беременных женщин. "Около 10% пострадавших от аллергий приходится на потребителей фальсифицированной косметической продукции… Фальсификация косметических средств - это негативное явление для производителей и потенциально опасное для потребителей", - добавили в союзе. "Наиболее опасным видом является качественная фальсификация. Замена сырья на более дешёвые аналоги, нарушение технологии. Наиболее часто фальсификации подвергаются товары премиум-класса, ввиду их высокой стоимости, и товары среднего ценового сегмента, так как эта группа изделий быстро обновляется на полках магазинов, приобретается с высокой частотой, и именно на указанной группе косметики потребитель чаще всего экономит", - отметили там же.

https://1prime.ru/20240928/kosmetika-851839768.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, косметика, контрафакт