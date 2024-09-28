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Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов

Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов - 28.09.2024, ПРАЙМ

Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов

Компания Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов на производство ракет "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Нидерландов,... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T05:20+0300

2024-09-28T05:20+0300

2024-09-28T05:20+0300

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ВАШИНГТОН, 28 сен - ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов на производство ракет "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Нидерландов, Финляндии и Польши, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные… Этот контракт включает в себя военные продажи иностранным государствам Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше", - сообщает американское военное ведомство.

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