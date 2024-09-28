https://1prime.ru/20240928/rakety-851839258.html
Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов
Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов - 28.09.2024, ПРАЙМ
Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов
Компания Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов на производство ракет "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Нидерландов,... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T05:20+0300
2024-09-28T05:20+0300
2024-09-28T05:20+0300
оружие
сша
пентагон
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_66270917b5905916383fe7019ba1470a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов на производство ракет "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Нидерландов, Финляндии и Польши, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные… Этот контракт включает в себя военные продажи иностранным государствам Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше", - сообщает американское военное ведомство.
https://1prime.ru/20240923/oruzhie-851711902.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_65b4bf05f1ad509ebbee74f22f00d830.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оружие, сша, пентагон
Lockheed Martin получила контракт на ракеты на 3,2 млрд долларов
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Японии, Финляндии и Польши
ВАШИНГТОН, 28 сен - ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов на производство ракет "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Нидерландов, Финляндии и Польши, сообщает Пентагон.
"Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные… Этот контракт включает в себя военные продажи иностранным государствам Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше", - сообщает американское военное ведомство.
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие