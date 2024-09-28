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WSJ: Байден отказывается от обещаний по Украине

WSJ: Байден отказывается от обещаний по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ

WSJ: Байден отказывается от обещаний по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказывается от своих обещаний по Украине, утверждается в публикации издания Wall Street Journal. | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T20:17+0300

2024-09-28T20:17+0300

2024-09-28T20:17+0300

политика

джо байден

стратегия

украина

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказывается от своих обещаний по Украине, утверждается в публикации издания Wall Street Journal.Статья вышла с таким заголовком: "Байден отказывает от своих обещаний по Украине".В материале говорится, что американский президент на этой неделе назвал себя сторонником свободы Украины, но в то же время Белый дом не сообщает, в чем состоит его стратегия победы в российско-украинском конфликте, ни конгрессу, ни общественности .При этом конгресс, как утверждают авторы материала, требовал представить стратегию помощи Киеву в течение 45 дней, но администрация представила ее лишь "спустя месяцы после установленного срока". Издание подчеркивает, что документ полностью засекречен, однако представители Республиканской партии США настаивают, чтобы был выпущен облегченный - несекретный - вариант документа, который был бы доступен для общественности.Администрация Байдена, как считают авторы статьи, лишь заявляет о готовности поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Это - не стратегия, а "риторическое уклонение", говорится в публикации.

https://1prime.ru/20240926/pomosch-851788565.html

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джо байден, стратегия, украина