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"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T16:03+0300
2024-09-28T16:03+0300
2024-09-28T16:03+0300
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Он выразил уверенность, что 72-я бригада ВСУ, обороняющая Угледар, "будет уничтожена". "Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — заявил Меркурис.По его мнению, Если солдаты ВСУ продолжать боевые действия, то, как считает британский эксперт, он погибнут, а город все равно перейдет под контроль ВС РФ.Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, боевые действия идут уже в Угледаре. По заявлению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.
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всу, днр, экспертное мнение
ВСУ, ДНР, экспертное мнение
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
Меркурис: солдаты ВСУ в Угледаре должны сдаться, чтобы спасти себе жизни
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ.
Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге на YouTube
высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он выразил уверенность, что 72-я бригада ВСУ, обороняющая Угледар, "будет уничтожена".
"Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — заявил Меркурис.
По его мнению, Если солдаты ВСУ продолжать боевые действия, то, как считает британский эксперт, он погибнут, а город все равно перейдет под контроль ВС РФ.
Ускользает из рук ВСУ. В Польше обрисовали положение вокруг важного города
Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, боевые действия идут уже в Угледаре. По заявлению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.