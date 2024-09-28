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"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие

"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие

Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T16:03+0300

2024-09-28T16:03+0300

2024-09-28T16:03+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Он выразил уверенность, что 72-я бригада ВСУ, обороняющая Угледар, "будет уничтожена". "Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — заявил Меркурис.По его мнению, Если солдаты ВСУ продолжать боевые действия, то, как считает британский эксперт, он погибнут, а город все равно перейдет под контроль ВС РФ.Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, боевые действия идут уже в Угледаре. По заявлению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.

https://1prime.ru/20240927/ugledar-851827426.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, днр, экспертное мнение