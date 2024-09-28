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"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие - 28.09.2024, ПРАЙМ
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"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T16:03+0300
2024-09-28T16:03+0300
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Он выразил уверенность, что 72-я бригада ВСУ, обороняющая Угледар, "будет уничтожена". "Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — заявил Меркурис.По его мнению, Если солдаты ВСУ продолжать боевые действия, то, как считает британский эксперт, он погибнут, а город все равно перейдет под контроль ВС РФ.Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, боевые действия идут уже в Угледаре. По заявлению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.
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всу, днр, экспертное мнение
ВСУ, ДНР, экспертное мнение
16:03 28.09.2024
 
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие

Меркурис: солдаты ВСУ в Угледаре должны сдаться, чтобы спасти себе жизни

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он выразил уверенность, что 72-я бригада ВСУ, обороняющая Угледар, "будет уничтожена".
"Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни", — заявил Меркурис.
По его мнению, Если солдаты ВСУ продолжать боевые действия, то, как считает британский эксперт, он погибнут, а город все равно перейдет под контроль ВС РФ.
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Ускользает из рук ВСУ. В Польше обрисовали положение вокруг важного города
Вчера, 13:08
Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, боевые действия идут уже в Угледаре. По заявлению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.
 
ВСУДНРэкспертное мнение
 
 
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