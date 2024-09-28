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"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО
Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T23:25+0300
2024-09-28T23:25+0300
спецоперация на украине
всу
вс россии
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.По его мнению, "баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России" и в дальнейшем "продолжит все больше сдвигаться в пользу России". "Я даже не уверен, что они (ВСУ — прим. ред.) способны обороняться", — сказал Миршаймер.При этом, ссылаясь на данные отчетов, он отметил, что Российская Федерация имеет преимущество по соотношению живой силы на ряде участков фронта - восемь к одному, а по количеству артиллерийских орудий ВС России превосходит Вооруженные силы Украины в десять раз."Соотношение артиллерии десять к одному. &lt;…&gt; Вам конец!" — заключил политолог.
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всу, вс россии, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, экспертное мнение
23:25 28.09.2024
 
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО

Миршаймер: у Украины больше нет возможности оказывать сопротивление

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.
По его мнению, "баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России" и в дальнейшем "продолжит все больше сдвигаться в пользу России".
"Я даже не уверен, что они (ВСУ — прим. ред.) способны обороняться", — сказал Миршаймер.
При этом, ссылаясь на данные отчетов, он отметил, что Российская Федерация имеет преимущество по соотношению живой силы на ряде участков фронта - восемь к одному, а по количеству артиллерийских орудий ВС России превосходит Вооруженные силы Украины в десять раз.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
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"Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!" — заключил политолог.
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС Россииэкспертное мнение
 
 
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