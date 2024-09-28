https://1prime.ru/20240928/svo-851846561.html
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО
Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T23:25+0300
2024-09-28T23:25+0300
2024-09-28T23:25+0300
спецоперация на украине
всу
вс россии
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.По его мнению, "баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России" и в дальнейшем "продолжит все больше сдвигаться в пользу России". "Я даже не уверен, что они (ВСУ — прим. ред.) способны обороняться", — сказал Миршаймер.При этом, ссылаясь на данные отчетов, он отметил, что Российская Федерация имеет преимущество по соотношению живой силы на ряде участков фронта - восемь к одному, а по количеству артиллерийских орудий ВС России превосходит Вооруженные силы Украины в десять раз."Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!" — заключил политолог.
https://1prime.ru/20240928/svo-851844188.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вс россии, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, экспертное мнение
"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО
Миршаймер: у Украины больше нет возможности оказывать сопротивление
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ.
Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive
американский политолог, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.
По его мнению, "баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России" и в дальнейшем "продолжит все больше сдвигаться в пользу России".
"Я даже не уверен, что они (ВСУ — прим. ред.) способны обороняться", — сказал Миршаймер.
При этом, ссылаясь на данные отчетов, он отметил, что Российская Федерация имеет преимущество по соотношению живой силы на ряде участков фронта - восемь к одному, а по количеству артиллерийских орудий ВС России превосходит Вооруженные силы Украины в десять раз.
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
"Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!" — заключил политолог.