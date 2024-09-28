https://1prime.ru/20240928/svo-851846561.html

"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО

"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Вам конец!" В США пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО

Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T23:25+0300

2024-09-28T23:25+0300

2024-09-28T23:25+0300

спецоперация на украине

всу

вс россии

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Переход Вооруженных сил Украины в наступление невозможен – российские войска имеют глобальное преимущество. Такую оценку ситуации в зоне СВО дал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.По его мнению, "баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России" и в дальнейшем "продолжит все больше сдвигаться в пользу России". "Я даже не уверен, что они (ВСУ — прим. ред.) способны обороняться", — сказал Миршаймер.При этом, ссылаясь на данные отчетов, он отметил, что Российская Федерация имеет преимущество по соотношению живой силы на ряде участков фронта - восемь к одному, а по количеству артиллерийских орудий ВС России превосходит Вооруженные силы Украины в десять раз."Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!" — заключил политолог.

https://1prime.ru/20240928/svo-851844188.html

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всу, вс россии, экспертное мнение