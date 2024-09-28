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Обратный отсчет пошел. В США задались вопросом о дальнейшей судьбе Украины

Обратный отсчет пошел. В США задались вопросом о дальнейшей судьбе Украины - 28.09.2024, ПРАЙМ

Обратный отсчет пошел. В США задались вопросом о дальнейшей судьбе Украины

Для Украины начался обратный отсчет, пишет старший научный сотрудник по национальной безопасности Института исследований внешней политики Николас Гвоздев для... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T10:38+0300

2024-09-28T10:38+0300

2024-09-28T10:38+0300

спецоперация на украине

украина

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владимир путин

владимир зеленский

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Для Украины начался обратный отсчет, пишет старший научный сотрудник по национальной безопасности Института исследований внешней политики Николас Гвоздев для издания The National Interest.Он напомнил, что Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в момент, который может оказаться решающим с самого начала масштабных боевых действий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, сейчас возникает ряд ключевых вопросов. Это вопрос о способности украинских военных удержать оборону и о возможности России прорвать оборону до зимы. Это вопрос о том, позволят ли США и НАТО Украине использовать поставленные системы вооружений для ударов по России. Это вопрос о своевременных поставках военной техники в Киев и о том, кто победит на президентских выборах в США.Зеленский надеется, что США и их союзники остановят "часы" конфликта. Украинский лидер предполагает, что Россия не сможет поддерживать военные усилия в долгосрочной перспективе. Он требует от Запада конкретных гарантий безопасности для повышения рисков эскалации со стороны России.Со своей стороны, президент России Владимир Путин именно в те дни, когда Зеленский ездил в США, объявил об изменениях в ядерной доктрине страны. Он утверждает, что использование Западом систем вооружений против России может привести к эскалации. Путин заявляет, что не будет проводить различий между Украиной и государствами, предоставляющими ей вооружение.По словам автора, команда президента Джо Байдена и вице-президента, выдвинутой демократами на пост главы Белого дома, Камалы Харрис должна ответить на вопросы о принятии теории победы Зеленского и о возможности использования западных систем для ударов по России. Эта команда должна решить, верят ли они заявлениям Путина о риске эскалации и могут ли США предложить Украине гарантии безопасности без утверждения Сенатом или НАТО.Автор видит риск того, что западные военно-промышленные комплексы могут не увидеть в финансовой помощи Украине стимул для увеличения производства.Кроме того, поддержка Украины может повлиять на исход выборов в США, но неясно, как именно. Харрис может получить больше голосов благодаря поддержке Киева. В то же время бывший президент Дональд Трамп, вновь идущий на выборы от республиканцев, может потерять поддержку из-за своих заявлений о необходимости переговоров с Украиной.Автор ожидает, что Байден отложит принятие решений до выборов 5 ноября, чтобы не влиять на их исход. Москва же может попытаться изменить ситуацию на местах в ближайшие недели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп