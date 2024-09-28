https://1prime.ru/20240928/varakin-851842147.html
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных
Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T11:15+0300
2024-09-28T11:15+0300
2024-09-28T11:15+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, раскритиковавший в соцсетях систему комплектации и снабжения украинской армии.В частности, офицер утверждает, что государство не обеспечивает военнослужащих самым необходимым, и то, что имеются серьезные трудности с набором личного состава.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНапример, после прохождения территориального центра комплектования бойцы попадают в учебный центр, где их могут забрать в другие подразделения, а не в те, где могла быть предварительная договоренность.Что касается материально-техническим обеспечением, то, по словам Варакина, отсутствуют самые необходимые вещи и оборудование. В числе этого необходимого он упоминает различные гаджеты, спутниковую связь, возможность помыться и постирать вещи, психологическое сопровождение, средства РЭБ.Подчеркивая важность предоставления бойцам всего необходимого для эффективной боевой деятельности, комбат выражает надежду на создание системы обеспечения, аналогичной в армиях других стран.Кроме того, Варакин критикует зависимость военных от помощи волонтеров и граждан, указывая на необходимость государственного внимания к их потребностям.Украинский журналист Юрий Бутусов назвал заявление Варакина "криком души комбата".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240927/vsu-851828977.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных
"Телеграф": офицер ВСУ обвинил государство в отсутствии самого необходимого
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ.
Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф"
. На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, раскритиковавший в соцсетях систему комплектации и снабжения украинской армии.
В частности, офицер утверждает, что государство не обеспечивает военнослужащих самым необходимым, и то, что имеются серьезные трудности с набором личного состава.
Например, после прохождения территориального центра комплектования бойцы попадают в учебный центр, где их могут забрать в другие подразделения, а не в те, где могла быть предварительная договоренность.
Боятся стрелять. Офицеры ВСУ рассказали, кем им приходится командовать
Что касается материально-техническим обеспечением, то, по словам Варакина, отсутствуют самые необходимые вещи и оборудование. В числе этого необходимого он упоминает различные гаджеты, спутниковую связь, возможность помыться и постирать вещи, психологическое сопровождение, средства РЭБ.
Подчеркивая важность предоставления бойцам всего необходимого для эффективной боевой деятельности, комбат выражает надежду на создание системы обеспечения, аналогичной в армиях других стран.
Кроме того, Варакин критикует зависимость военных от помощи волонтеров и граждан, указывая на необходимость государственного внимания к их потребностям.
Украинский журналист Юрий Бутусов назвал заявление Варакина "криком души комбата".