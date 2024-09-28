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"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных
Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T11:15+0300
2024-09-28T11:15+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, раскритиковавший в соцсетях систему комплектации и снабжения украинской армии.В частности, офицер утверждает, что государство не обеспечивает военнослужащих самым необходимым, и то, что имеются серьезные трудности с набором личного состава.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНапример, после прохождения территориального центра комплектования бойцы попадают в учебный центр, где их могут забрать в другие подразделения, а не в те, где могла быть предварительная договоренность.Что касается материально-техническим обеспечением, то, по словам Варакина, отсутствуют самые необходимые вещи и оборудование. В числе этого необходимого он упоминает различные гаджеты, спутниковую связь, возможность помыться и постирать вещи, психологическое сопровождение, средства РЭБ.Подчеркивая важность предоставления бойцам всего необходимого для эффективной боевой деятельности, комбат выражает надежду на создание системы обеспечения, аналогичной в армиях других стран.Кроме того, Варакин критикует зависимость военных от помощи волонтеров и граждан, указывая на необходимость государственного внимания к их потребностям.Украинский журналист Юрий Бутусов назвал заявление Варакина "криком души комбата".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
11:15 28.09.2024
 
"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных

"Телеграф": офицер ВСУ обвинил государство в отсутствии самого необходимого

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, раскритиковавший в соцсетях систему комплектации и снабжения украинской армии.
В частности, офицер утверждает, что государство не обеспечивает военнослужащих самым необходимым, и то, что имеются серьезные трудности с набором личного состава.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Например, после прохождения территориального центра комплектования бойцы попадают в учебный центр, где их могут забрать в другие подразделения, а не в те, где могла быть предварительная договоренность.
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Вчера, 13:32
Что касается материально-техническим обеспечением, то, по словам Варакина, отсутствуют самые необходимые вещи и оборудование. В числе этого необходимого он упоминает различные гаджеты, спутниковую связь, возможность помыться и постирать вещи, психологическое сопровождение, средства РЭБ.
Подчеркивая важность предоставления бойцам всего необходимого для эффективной боевой деятельности, комбат выражает надежду на создание системы обеспечения, аналогичной в армиях других стран.
Кроме того, Варакин критикует зависимость военных от помощи волонтеров и граждан, указывая на необходимость государственного внимания к их потребностям.
Украинский журналист Юрий Бутусов назвал заявление Варакина "криком души комбата".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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