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"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных

"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Крик души". Комбат ВСУ шокировал рассказом о проблемах военных

Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T11:15+0300

2024-09-28T11:15+0300

2024-09-28T11:15+0300

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает серьезные проблемы, пишет издание "Телеграф". На некоторые из проблем жалуется комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, раскритиковавший в соцсетях систему комплектации и снабжения украинской армии.В частности, офицер утверждает, что государство не обеспечивает военнослужащих самым необходимым, и то, что имеются серьезные трудности с набором личного состава.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНапример, после прохождения территориального центра комплектования бойцы попадают в учебный центр, где их могут забрать в другие подразделения, а не в те, где могла быть предварительная договоренность.Что касается материально-техническим обеспечением, то, по словам Варакина, отсутствуют самые необходимые вещи и оборудование. В числе этого необходимого он упоминает различные гаджеты, спутниковую связь, возможность помыться и постирать вещи, психологическое сопровождение, средства РЭБ.Подчеркивая важность предоставления бойцам всего необходимого для эффективной боевой деятельности, комбат выражает надежду на создание системы обеспечения, аналогичной в армиях других стран.Кроме того, Варакин критикует зависимость военных от помощи волонтеров и граждан, указывая на необходимость государственного внимания к их потребностям.Украинский журналист Юрий Бутусов назвал заявление Варакина "криком души комбата".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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