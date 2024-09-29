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Российские войска освободили Макеевку в ЛНР

Российские войска освободили Макеевку в ЛНР - 29.09.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили Макеевку в ЛНР

В ЛНР российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Макеевка, сообщили в Министерстве обороны России. | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T12:33+0300

2024-09-29T12:33+0300

2024-09-29T12:33+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В ЛНР российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Макеевка, сообщили в Министерстве обороны России. "Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", - отмечается в сводке ведомства.В ходе боев российские войска нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах Купянска Харьковской области, Макеевки в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР,. Кроме того, российские военные отразили контратаку украинского штурмового подразделения.Согласно данным Минобороны, потери противника составили до 450 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей. Также украинские войска потеряли 155 мм САУ Krab польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства Соединенных Штатов, 155 мм гаубицу FH-70 британского производства.В списке украинских потерь также 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубица L-119 британского производства.Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов, используемых ВСУ.

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