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В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии

В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии - 29.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии

В 2025 году надбавку к пенсии в размере 1200 рублей получат инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Об этом агентству РИА Новости рассказала член... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T09:01+0300

2024-09-29T09:01+0300

2024-09-29T09:01+0300

россия

госдума

пенсионеры

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В 2025 году надбавку к пенсии в размере 1200 рублей получат инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Об этом агентству РИА Новости рассказала член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб. Как сообщила депутат, в дальнейшем надбавка будет проиндексирована в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. Отмечается также, что около 2,5 миллиона рублей получат вышеуказанную надбавку.

https://1prime.ru/20240927/pensii-851821496.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, пенсионеры