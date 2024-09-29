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В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии - 29.09.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии
В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии - 29.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии
В 2025 году надбавку к пенсии в размере 1200 рублей получат инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Об этом агентству РИА Новости рассказала член... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T09:01+0300
2024-09-29T09:01+0300
россия
госдума
пенсионеры
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В 2025 году надбавку к пенсии в размере 1200 рублей получат инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Об этом агентству РИА Новости рассказала член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб. Как сообщила депутат, в дальнейшем надбавка будет проиндексирована в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. Отмечается также, что около 2,5 миллиона рублей получат вышеуказанную надбавку.
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россия, госдума, пенсионеры
РОССИЯ, Госдума, пенсионеры
09:01 29.09.2024
 
В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии

Бессараб: пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В 2025 году надбавку к пенсии в размере 1200 рублей получат инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Об этом агентству РИА Новости рассказала член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.
Как сообщила депутат, в дальнейшем надбавка будет проиндексирована в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них.
Отмечается также, что около 2,5 миллиона рублей получат вышеуказанную надбавку.
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