https://1prime.ru/20240929/svo-851851546.html

"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине

"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине

Сегодня баланс сил на Украине "ужасающий и очень отрезвляющий" для киевского режима и Запада. Так в беседе с немецким изданием Bild оценил ситуацию кандидат в... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T16:29+0300

2024-09-29T16:29+0300

2024-09-29T16:31+0300

спецоперация на украине

украина

запад

конфликт

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сегодня баланс сил на Украине "ужасающий и очень отрезвляющий" для киевского режима и Запада. Так в беседе с немецким изданием Bild оценил ситуацию кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.В частности, он заявил: "Если мы сегодня, спустя два с половиной года (после начала СВО - прим. ред.), посмотрим на баланс сил, то он весьма ужасный и очень отрезвляющий".После этого кандидат в канцлеры почеркнул, что Украина никогда не сможет победить Россию - "и такой цели никогда не было". При этом Украина, по его утверждению, "должна восстановить суверенитет над своей территорией", а Германия, в свою очередь, "должна сделать все, чтобы Россия сочла продолжение боевых действий "безнадежной затеей". Однако, подытоживая, Мерц признал, что нынешняя ситуация "весьма далека от этого".

https://1prime.ru/20240928/svo-851844188.html

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украина, запад, конфликт