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"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине
"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине
Сегодня баланс сил на Украине "ужасающий и очень отрезвляющий" для киевского режима и Запада. Так в беседе с немецким изданием Bild оценил ситуацию кандидат в... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T16:29+0300
2024-09-29T16:29+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сегодня баланс сил на Украине "ужасающий и очень отрезвляющий" для киевского режима и Запада. Так в беседе с немецким изданием Bild оценил ситуацию кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.В частности, он заявил: "Если мы сегодня, спустя два с половиной года (после начала СВО - прим. ред.), посмотрим на баланс сил, то он весьма ужасный и очень отрезвляющий".После этого кандидат в канцлеры почеркнул, что Украина никогда не сможет победить Россию - "и такой цели никогда не было". При этом Украина, по его утверждению, "должна восстановить суверенитет над своей территорией", а Германия, в свою очередь, "должна сделать все, чтобы Россия сочла продолжение боевых действий "безнадежной затеей". Однако, подытоживая, Мерц признал, что нынешняя ситуация "весьма далека от этого".
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украина, запад, конфликт
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, конфликт
"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: сегодня ситуация на Украине "очень отрезвляющая"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сегодня баланс сил на Украине "ужасающий и очень отрезвляющий" для киевского режима и Запада. Так в беседе с немецким изданием Bild оценил ситуацию кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
В частности, он заявил: "Если мы сегодня, спустя два с половиной года (после начала СВО - прим. ред.), посмотрим на баланс сил, то он весьма ужасный и очень отрезвляющий".
После этого кандидат в канцлеры почеркнул, что Украина никогда не сможет победить Россию - "и такой цели никогда не было".
При этом Украина, по его утверждению, "должна восстановить суверенитет над своей территорией", а Германия, в свою очередь, "должна сделать все, чтобы Россия сочла продолжение боевых действий "безнадежной затеей".
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Однако, подытоживая, Мерц признал, что нынешняя ситуация "весьма далека от этого".