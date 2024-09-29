https://1prime.ru/20240929/svo-851853340.html

"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины очень быстро теряют западную технику в Курской области. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T20:26+0300

2024-09-29T20:26+0300

2024-09-29T20:27+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины очень быстро теряют западную технику в Курской области. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.Он отметил, что Вооруженные силы Украины бросили под Курском огромное количество "бронетехники, танков и всего прочего". "Все это уничтожили очень быстро", — сказал полковник.Проблема, как считает Бо, состоит в том, что западные страны поставили Киеву устаревшие вооружения, которые нельзя интегрировать в структуры командования и управления Украины."Мы предоставили много оружия, но все это нельзя использовать в оперативной обстановке, - сказал полковник. - И это именно то, что мы видели в Курской области".

https://1prime.ru/20240929/svo-851851546.html

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всу, курская область