Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - 29.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240929/svo-851853340.html
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области
Подразделения Вооруженных сил Украины очень быстро теряют западную технику в Курской области. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T20:26+0300
2024-09-29T20:27+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231042_0:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_8315884a0edbd8d7f24a9249825732dc.jpg
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины очень быстро теряют западную технику в Курской области. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.Он отметил, что Вооруженные силы Украины бросили под Курском огромное количество "бронетехники, танков и всего прочего". "Все это уничтожили очень быстро", — сказал полковник.Проблема, как считает Бо, состоит в том, что западные страны поставили Киеву устаревшие вооружения, которые нельзя интегрировать в структуры командования и управления Украины."Мы предоставили много оружия, но все это нельзя использовать в оперативной обстановке, - сказал полковник. - И это именно то, что мы видели в Курской области".
https://1prime.ru/20240929/svo-851851546.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231042_0:0:1405:1054_1920x0_80_0_0_c729d4947671f7419aa962d363c04640.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, курская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область
20:26 29.09.2024 (обновлено: 20:27 29.09.2024)
 
"Очень быстро". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

Полковник Бо: ВСУ теряют западную технику в Курской области с огромной скоростью

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© Фото : Минобороны РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил Украины очень быстро теряют западную технику в Курской области. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины бросили под Курском огромное количество "бронетехники, танков и всего прочего".
"Все это уничтожили очень быстро", — сказал полковник.
Проблема, как считает Бо, состоит в том, что западные страны поставили Киеву устаревшие вооружения, которые нельзя интегрировать в структуры командования и управления Украины.
Флаг Германии, Берлин
"Очень отрезвляет". В Германии оценили соотношение сил на Украине
16:29
"Мы предоставили много оружия, но все это нельзя использовать в оперативной обстановке, - сказал полковник. - И это именно то, что мы видели в Курской области".
 
Спецоперация на УкраинеВСУКурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала