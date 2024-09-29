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Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе

Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе - 29.09.2024, ПРАЙМ

Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе

Лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины попала в ловушку в Угледаре. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный эксперт Александр | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T23:30+0300

2024-09-29T23:30+0300

2024-09-29T23:30+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

экспертное мнение

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины попала в ловушку в Угледаре. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный эксперт Александр Меркурис .Он отметил, что Угледар - основа обороны украинских войск в Южном Донбассе, и скоро этот город падет."72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке", — заявил Меркурис. Комментируя ситуацию, британский эксперт сообщил, что, с одной стороны, подразделения Вооруженных сил Украины сейчас несут огромные потери, с другой же стороны, этим подразделениям отрезаны пути к отступлению, поскольку ВС России контролируют все дороги."Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других", — подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20240928/svo-851844188.html

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всу, донбасс, экспертное мнение