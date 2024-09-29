Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе - 29.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240929/svo-851854500.html
Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе
Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе - 29.09.2024, ПРАЙМ
Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе
Лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины попала в ловушку в Угледаре. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный эксперт Александр | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T23:30+0300
2024-09-29T23:30+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины попала в ловушку в Угледаре. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный эксперт Александр Меркурис .Он отметил, что Угледар - основа обороны украинских войск в Южном Донбассе, и скоро этот город падет."72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке", — заявил Меркурис. Комментируя ситуацию, британский эксперт сообщил, что, с одной стороны, подразделения Вооруженных сил Украины сейчас несут огромные потери, с другой же стороны, этим подразделениям отрезаны пути к отступлению, поскольку ВС России контролируют все дороги."Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/20240928/svo-851844188.html
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
23:30 29.09.2024
 
Попали в ловушку. На Западе сделали заявление о Донбассе

Эксперт Меркурис: лучшая бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Лучшая 72-я бригада Вооруженных сил Украины попала в ловушку в Угледаре. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный эксперт Александр Меркурис .
Он отметил, что Угледар - основа обороны украинских войск в Южном Донбассе, и скоро этот город падет.
"72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке", — заявил Меркурис.
Комментируя ситуацию, британский эксперт сообщил, что, с одной стороны, подразделения Вооруженных сил Украины сейчас несут огромные потери, с другой же стороны, этим подразделениям отрезаны пути к отступлению, поскольку ВС России контролируют все дороги.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
"Мудрое решение". В Британии призвали группировку ВСУ сложить оружие
Вчера, 16:03
"Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других", — подытожил эксперт.
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала