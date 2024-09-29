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"Умственно отсталая". Трамп превзошел сам себя, говоря о Харрис - 29.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240929/tramp-851852567.html
"Умственно отсталая". Трамп превзошел сам себя, говоря о Харрис
"Умственно отсталая". Трамп превзошел сам себя, говоря о Харрис - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Умственно отсталая". Трамп превзошел сам себя, говоря о Харрис
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в Висконсине, заявил, что вице-президент Камала Харрис и действующий глава... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T18:36+0300
2024-09-29T18:36+0300
политика
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в Висконсине, заявил, что вице-президент Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байдена являются умственно отсталыми.Трамп заявил следующее: "Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась".К этому риторическому "пассажу" он прибегнул, размышляя об иммигрантской политике, которую проводили и проводят ныне действующие власти Соединенных Штатов.Как отметил экс-глава Белого дома, такого рода политику, приносящую бесчисленные страдания гражданам и институтам США, были способны проводить лишь люди, имеющие ментальные отклонения.Бесшабашное высказывание Трампа было принято аудиторией "на ура", вызвав смех и продолжительные овации сторонников.Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября. От Демократической партии за высший государственный пост поборется вице-президент Камала Харрис, от республиканцев — Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851843619.html
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дональд трамп, камала харрис, джо байден
Политика, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
18:36 29.09.2024
 
"Умственно отсталая". Трамп превзошел сам себя, говоря о Харрис

Кандидат в президенты США Трамп: Камала Харрис родилась умственно отсталой

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в Висконсине, заявил, что вице-президент Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байдена являются умственно отсталыми.
Трамп заявил следующее: "Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась".
К этому риторическому "пассажу" он прибегнул, размышляя об иммигрантской политике, которую проводили и проводят ныне действующие власти Соединенных Штатов.
Как отметил экс-глава Белого дома, такого рода политику, приносящую бесчисленные страдания гражданам и институтам США, были способны проводить лишь люди, имеющие ментальные отклонения.
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Вчера, 15:05
Бесшабашное высказывание Трампа было принято аудиторией "на ура", вызвав смех и продолжительные овации сторонников.
Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября. От Демократической партии за высший государственный пост поборется вице-президент Камала Харрис, от республиканцев — Дональд Трамп.
 
ПолитикаДональд ТрампКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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