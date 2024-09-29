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"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру - 29.09.2024, ПРАЙМ
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"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру
"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру
Рассуждения о принуждении России к миру, которые проводятся на Украине, "совершенно утопические". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T12:08+0300
2024-09-29T12:08+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дмитрий песков
запад
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рассуждения о принуждении России к миру, которые проводятся на Украине, "совершенно утопические". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста."Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что вовлеченность западных союзников Киева в конфликт имеет тенденцию к росту. По его словам, настолько "оголтелая" политика на Западе может иметь весьма негативно сказаться для всех
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украина
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россия, украина, дмитрий песков, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ЗАПАД
12:08 29.09.2024
 
"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру

Песков: рассуждения в Киеве о принуждении Москвы к миру "совершенно утопические"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рассуждения о принуждении России к миру, которые проводятся на Украине, "совершенно утопические". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.
"Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что вовлеченность западных союзников Киева в конфликт имеет тенденцию к росту. По его словам, настолько "оголтелая" политика на Западе может иметь весьма негативно сказаться для всех
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковЗАПАД
 
 
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