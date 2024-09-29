https://1prime.ru/20240929/ukraina-851849936.html

"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру

"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Совершенно утопические". Песков оценил рассуждения о принуждении РФ к миру

Рассуждения о принуждении России к миру, которые проводятся на Украине, "совершенно утопические". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T12:08+0300

2024-09-29T12:08+0300

2024-09-29T12:08+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

запад

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рассуждения о принуждении России к миру, которые проводятся на Украине, "совершенно утопические". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста."Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру", - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию на украинском направлении.Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что вовлеченность западных союзников Киева в конфликт имеет тенденцию к росту. По его словам, настолько "оголтелая" политика на Западе может иметь весьма негативно сказаться для всех

https://1prime.ru/20240928/uregulirovanie-851845933.html

украина

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россия, украина, дмитрий песков, запад