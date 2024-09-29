https://1prime.ru/20240929/ukraina-851852250.html

"Катастрофично". В США сделали заявление о ситуации на Украине

"Катастрофично". В США сделали заявление о ситуации на Украине - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Катастрофично". В США сделали заявление о ситуации на Украине

Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение на ключевых участках Восточного фронта. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям из США,... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T17:42+0300

2024-09-29T17:42+0300

2024-09-29T17:42+0300

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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение на ключевых участках Восточного фронта. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям из США, профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.По словам политолога, крах украинской армии на вышеуказанных участках является ожидаемым, несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена этого не хочет и пытается предотвратить."Если вы посмотрите на то, что происходит в таких местах, как Угледар и на некоторых других участках Восточного фронта, то станет ясно, что у украинцев действительно большие проблемы, и они могут потерпеть крах в самых разных местах", — отметил он.В то же время Миршаймер подчеркнул, что обвала по всей линии фронта может и не произойти, однако украинским военным не удастся удержать оборону в нескольких ключевых местах."Это будет катастрофично", — резюмировал Миршаймер.Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, бои уже идут в черте Угледара. При этом советник главы ДНР Игорь Кимковский заявил, что ВС России взяли украинский гарнизон в Угледаре в клещи, окружив город с двух сторон.

https://1prime.ru/20240926/ugledar-851791670.html

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