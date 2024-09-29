https://1prime.ru/20240929/voronezh-851847191.html

Воронеж подвергся налету украинских дронов

Воронеж подвергся налету украинских дронов - 29.09.2024, ПРАЙМ

Воронеж подвергся налету украинских дронов

В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T05:51+0300

2024-09-29T05:51+0300

2024-09-29T05:51+0300

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84079/09/840790957_0:13:3107:1761_1920x0_80_0_0_ea424cc42272e640537b3406803439a9.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Гусев. С 22.00 мск в Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. В ночь на воскресенье глава региона информировал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских дронов. "Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано", написал Гусев в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, возник один пожар в жилой застройке в левобережной части Воронежа. "Оперативные службы находятся на месте", - отметил Гусев.Еще несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах областного центра и за его пределами. По предварительным данным, в результате налета повреждена крыша одного дома.

https://1prime.ru/20240715/bpla-850106065.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40