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Воронеж подвергся налету украинских дронов - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Воронеж подвергся налету украинских дронов
Воронеж подвергся налету украинских дронов - 29.09.2024, ПРАЙМ
Воронеж подвергся налету украинских дронов
В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T05:51+0300
2024-09-29T05:51+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Гусев. С 22.00 мск в Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. В ночь на воскресенье глава региона информировал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских дронов. "Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано", написал Гусев в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, возник один пожар в жилой застройке в левобережной части Воронежа. "Оперативные службы находятся на месте", - отметил Гусев.Еще несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах областного центра и за его пределами. По предварительным данным, в результате налета повреждена крыша одного дома.
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Спецоперация на Украине
05:51 29.09.2024
 
Воронеж подвергся налету украинских дронов

Несколько сбитых украинских беспилотников упало в Воронеже и пригороде

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкГорода России. Воронеж
Города России. Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сазонов
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.
С 22.00 мск в Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. В ночь на воскресенье глава региона информировал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских дронов.
"Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано", написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Кроме того, по его словам, возник один пожар в жилой застройке в левобережной части Воронежа. "Оперативные службы находятся на месте", - отметил Гусев.
Еще несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах областного центра и за его пределами. По предварительным данным, в результате налета повреждена крыша одного дома.
 
Спецоперация на Украине
 
 
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