https://1prime.ru/20240929/vsu-851848630.html

В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России

В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России - 29.09.2024, ПРАЙМ

В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России

Государства Запада используют Вооруженные силы Украины в качестве наемников для подрыва российской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T09:38+0300

2024-09-29T09:38+0300

2024-09-29T09:38+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Государства Запада используют Вооруженные силы Украины в качестве наемников для подрыва российской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского парламента Георгий Мурадов."Коллективный Запад через продажные украинские элиты реализовал на территории Украины свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наемников для участия в конфликте с Россией, что может стать опасным прецедентом для современного мира", - сказал парламентарий РИА Новости.Более того, по его словам, западные страны постоянно ставят перед своими наемниками в лице украинских военных задачу нанести России стратегическое поражение. Мурадов уточнил, что этот замысел перешел на стадию реализации еще в период государственного переворота в Киеве в 2014 году.Постоянный председатель подчеркнул, что в то же время Запад опасается ядерного потенциала России, и поэтому для реализации преступного замысла выбор пал на крупное соседнее с ней неядерное государство. По его словам, такой способ вовлечения в конфликт ядерного государства руками неядерного не в первый раз используется в мировой практике.

https://1prime.ru/20240928/shveytsariya-851846418.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад