https://1prime.ru/20240929/vsu-851848630.html
В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России
В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России - 29.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России
Государства Запада используют Вооруженные силы Украины в качестве наемников для подрыва российской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T09:38+0300
2024-09-29T09:38+0300
2024-09-29T09:38+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Государства Запада используют Вооруженные силы Украины в качестве наемников для подрыва российской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского парламента Георгий Мурадов."Коллективный Запад через продажные украинские элиты реализовал на территории Украины свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наемников для участия в конфликте с Россией, что может стать опасным прецедентом для современного мира", - сказал парламентарий РИА Новости.Более того, по его словам, западные страны постоянно ставят перед своими наемниками в лице украинских военных задачу нанести России стратегическое поражение. Мурадов уточнил, что этот замысел перешел на стадию реализации еще в период государственного переворота в Киеве в 2014 году.Постоянный председатель подчеркнул, что в то же время Запад опасается ядерного потенциала России, и поэтому для реализации преступного замысла выбор пал на крупное соседнее с ней неядерное государство. По его словам, такой способ вовлечения в конфликт ядерного государства руками неядерного не в первый раз используется в мировой практике.
https://1prime.ru/20240928/shveytsariya-851846418.html
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России
Мурадов: Запад использует ВСУ как наемников для подрыва российской безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Государства Запада используют Вооруженные силы Украины в качестве наемников для подрыва российской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского парламента Георгий Мурадов.
"Коллективный Запад через продажные украинские элиты реализовал на территории Украины свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наемников для участия в конфликте с Россией, что может стать опасным прецедентом для современного мира", - сказал парламентарий РИА Новости.
Более того, по его словам, западные страны постоянно ставят перед своими наемниками в лице украинских военных задачу нанести России стратегическое поражение. Мурадов уточнил, что этот замысел перешел на стадию реализации еще в период государственного переворота в Киеве в 2014 году.
Постоянный председатель подчеркнул, что в то же время Запад опасается ядерного потенциала России, и поэтому для реализации преступного замысла выбор пал на крупное соседнее с ней неядерное государство. По его словам, такой способ вовлечения в конфликт ядерного государства руками неядерного не в первый раз используется в мировой практике.
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине