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На Западе задались вопросом, когда Россия применит ядерное оружие

На Западе задались вопросом, когда Россия применит ядерное оружие - 29.09.2024, ПРАЙМ

На Западе задались вопросом, когда Россия применит ядерное оружие

Соединенные Штаты дадут "добро" Киеву на удары по России, если будут уверены, что ядерная эскалация ограничится территорией Украины, но все же предугадать ответ | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T10:03+0300

2024-09-29T10:03+0300

2024-09-29T10:03+0300

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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты дадут "добро" Киеву на удары по России, если будут уверены, что ядерная эскалация ограничится территорией Украины, но все же предугадать ответ Москвы там не могут, пишет Advance.Издание напоминает, что президент России Владимир Путин недавно заявил о возможности применения ядерного оружия в ответ на агрессию. Россия рассматривает ядерное оружие как ответ на массированные удары по своей территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на серьезность заявления Путина и его последствия для Запада.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор предполагает, что Запад может поддержать Украину в использовании дальнобойного оружия, но с ограничениями. В качестве ответа Россия может начать с ударов по Украине, если Запад не отреагирует на ее угрозы. В случае ядерного удара, Россия может начать с демонстрации своей силы, а не с разрушительных действий.Кроме того, Россия может провести ядерное испытание, но это может привести к ответным аналогичным действиям со стороны Запада. Уже несколько десятилетий действует подписанный крупнейшими государствами договор о запрещении ядерных испытаний.Автор указывает, что Россия неоднократно предупреждала о "красных линиях", которые Запад нарушал. Но удары по России могут стать последней "красной линией" для Москвы. Вопрос о том, будет ли Запад реагировать на ядерную эскалацию, остается открытым.Согласно анонсированному обновлению ядерной доктрины, Путин предложил рассматривать агрессию против России с участием ядерных держав как основание для применения ядерного оружия. Новые правила могут быть применены к ударам по России с использованием западного вооружения. Также Москва готова применить ядерный арсенал при массированных ракетных ударах по России или Белоруссии.Россия заявляет о технической готовности к ядерной войне, но неясно, повлияет ли это на решение Запада, подчеркивает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, сша, оружие, ядерное оружие