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В США могут впервые перезапустить АЭС

В США могут впервые перезапустить АЭС - 30.09.2024, ПРАЙМ

В США могут впервые перезапустить АЭС

Оператор АЭС "Палисадес" в американском штате Мичиган, которая была закрыта более двух лет назад, получило правительственный кредит на ее перезапуск,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T13:05+0300

2024-09-30T13:05+0300

2024-09-30T13:06+0300

энергетика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Оператор АЭС "Палисадес" в американском штате Мичиган, которая была закрыта более двух лет назад, получило правительственный кредит на ее перезапуск, запланированный на конец 2025 года, сообщает телеканал CNBC. Об окончательном выделении кредита в размере 1,5 миллиарда долларов сообщило министерство энергетики. Речь идет о первом в истории США возобновлении работы атомной энергетики. "Все необходимое финансирование уже обеспечено…. Компания Holtec International надеется перезапустить станцию в четвертом квартале 2025 года при условии получения разрешения Комиссии по ядерному регулированию", - сообщил телеканал о планах оператора АЭС. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации США, возобновление работы станции может занять два года, что дольше, чем прогнозирует компания. Возобновление работы реактора на АЭС "Палисадес" станет важной вехой для атомной промышленности после десятилетней волны остановок реакторов в США. Объект прекратил работу в 2022 году, когда отрасль пыталась конкурировать с имеющимся в избытке дешевым природным газом. Для Белого дома открытие станции станет частью работы по переходу на чистую энергию, на важность которой в рамках борьбы с изменениями климата указывает нынешняя администрация.

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