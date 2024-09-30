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В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России

В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России - 30.09.2024, ПРАЙМ

В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России

Кроссовер Subaru Forester, признанный ранее самым надежным автомобилем в России, вернулся на рынок по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится в материале издания | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:01+0300

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2024-09-30T10:44+0300

россия

авто

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Кроссовер Subaru Forester, признанный ранее самым надежным автомобилем в России, вернулся на рынок по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится в материале издания "Автоновости дня".Согласно порталу, в июне автомобиль стоил от 3 470 000 рублей, а к концу сентября его цена выросла до 3 700 000 рублей. Новый Forester 2024 года выпуска будет оснащен 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем, кожаным салоном, двумя дисплеями, климат-контролем и другими функциями.Версия STI Sport с правым рулем и 1,8-литровым 177-сильным турбированным двигателем будет стоить около 4 170 000 рублей. В разных городах России цены на Forester еще выше. Во Владивостоке и Красноярске цена составляет от 4 200 000 рублей, в Воронеже - не менее 4 600 000 рублей, а в Москве и Уфе - от 5 099 000 рублей. В Иркутске этот автомобиль продается по самой высокой цене - от 6 800 000 до 7 250 000 рублей.Все модификации Forester оснащаются 2,5-литровым 185-сильным двигателем и комплексом систем безопасности EyeSight.

https://1prime.ru/20240927/krossover-851821370.html

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россия, авто