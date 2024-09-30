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Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню

Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню - 30.09.2024, ПРАЙМ

Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T07:32+0300

2024-09-30T07:32+0300

2024-09-30T07:32+0300

сша

джо байден

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом. "Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

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сша, джо байден, тайвань, китай