https://1prime.ru/20240930/bayden-851855799.html
Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню
Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню - 30.09.2024, ПРАЙМ
Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню
Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T07:32+0300
2024-09-30T07:32+0300
2024-09-30T07:32+0300
сша
джо байден
тайвань
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом. "Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://1prime.ru/20240720/vens-850295581.html
сша
тайвань
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:113:1084:926_1920x0_80_0_0_c2e249657c7f11f3af7e428e7c2ac87a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, тайвань, китай
США, Джо Байден, Тайвань, КИТАЙ
Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню
Байден распорядился выделить $567 млн на военную помощь Тайваню
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом.
"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
"Помощь Украине уйдет Тайваню". Европейцы боятся, что их бросят США
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).