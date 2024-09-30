https://1prime.ru/20240930/doktrina-851863979.html

Песков призвал не апеллировать к коррекции ядерной доктрины в контексте СВО

Песков призвал не апеллировать к коррекции ядерной доктрины в контексте СВО - 30.09.2024, ПРАЙМ

Песков призвал не апеллировать к коррекции ядерной доктрины в контексте СВО

В Кремле считают, что не следует чрезмерно апеллировать к изменениям в российской ядерной доктрине в контексте специальной военной операции, сама СВО продолжает | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:57+0300

2024-09-30T12:57+0300

2024-09-30T12:57+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

украина

ядерное оружие

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В Кремле считают, что не следует чрезмерно апеллировать к изменениям в российской ядерной доктрине в контексте специальной военной операции, сама СВО продолжает идти своим ходом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил журналистам на вопрос, усматривают ли в Кремле попытку провокации в атаке беспилотниками против российских регионов на фоне анонсированных изменений в ядерной доктрине."Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Специальная военная операция продолжается своим ходом", - отметил Песков.По его словам, решение о корректировке ядерной доктрины важное, и все изменения будут формализованы соответствующим образом.Минобороны сообщило, что российская противовоздушная оборона за ночь с субботы н воскресенье уничтожила 125 украинских беспилотников над семью регионами России и над акваторией Азовского моря. По данным военного ведомства, 67 аппаратов перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, по 17 – над Белгородской и Воронежской. Еще 18 дронов были обезврежены над Ростовской областью, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Кроме того, три БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.

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дмитрий песков, украина, ядерное оружие