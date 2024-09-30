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Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году

Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году

Общий биржевой рынок стран ЕАЭС планируется сформировать к 2030 году, заявил в понедельник член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:38+0300

2024-09-30T10:38+0300

2024-09-30T10:38+0300

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ЕРЕВАН, 30 сен - ПРАЙМ. Общий биржевой рынок стран ЕАЭС планируется сформировать к 2030 году, заявил в понедельник член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович. "Проект концепции общего биржевого рынка будет рассмотрен завтра на заседании Евразийского межправительственного совета (в Ереване - ред.). Мы надеемся, что главами правительств эта концепция будет утверждена. Она предусматривает четыре этапа формирования общего биржевого рынка за достаточно короткий период. Мы надеемся, что к 2030 году общий биржевой рынок уже начнет функционировать", - заявил Ермолович на полях стартовавшего в армянской столице Евразийского экономического форума. По его словам, в этот период будет разработано и подписано соглашение о биржевых программах. "За концепцией следует разработка программы, где будут определены детальные мероприятия. Проект программы уже такой существует, и останется только воплощение этой программы, то есть реализация этой программы на практике", - пояснил министр ЕЭК. При этом он добавил, что биржи не дожидаются решений комиссии, а активно работают, чтобы создавать "экосреду взаимодействия", которая уже подкреплена конкретными соглашениями - подписано пятистороннее соглашение на Петербургском экономическом форуме. "То есть биржи сами организуются, начинают взаимодействовать для того, чтобы формировать ценовые индикаторы, что очень важно для общего рынка, не только для фискальных органов, но и для того, чтобы следить за состоянием общих рынков, на котором торгуются стандартизированные товары", - отметил Ермолович. По его словам, для комиссии это тоже очень важно, потому что это схема взаимодействия, которую можно масштабировать. "И в дальнейшем мы будем опираться на достигнутые договоренности между биржами для того, чтобы формировать уже общее биржевое пространство. Поэтому процесс идет как в комиссии на уровне выработки типовых правил работы общего биржевого рынка, так и во взаимодействии самих бирж, их организаций, чтобы создавать этот рынок на практике", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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