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Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году
Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году
Общий биржевой рынок стран ЕАЭС планируется сформировать к 2030 году, заявил в понедельник член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T10:38+0300
2024-09-30T10:38+0300
экономика
еаэс
рынок
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ЕРЕВАН, 30 сен - ПРАЙМ. Общий биржевой рынок стран ЕАЭС планируется сформировать к 2030 году, заявил в понедельник член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович. "Проект концепции общего биржевого рынка будет рассмотрен завтра на заседании Евразийского межправительственного совета (в Ереване - ред.). Мы надеемся, что главами правительств эта концепция будет утверждена. Она предусматривает четыре этапа формирования общего биржевого рынка за достаточно короткий период. Мы надеемся, что к 2030 году общий биржевой рынок уже начнет функционировать", - заявил Ермолович на полях стартовавшего в армянской столице Евразийского экономического форума. По его словам, в этот период будет разработано и подписано соглашение о биржевых программах. "За концепцией следует разработка программы, где будут определены детальные мероприятия. Проект программы уже такой существует, и останется только воплощение этой программы, то есть реализация этой программы на практике", - пояснил министр ЕЭК. При этом он добавил, что биржи не дожидаются решений комиссии, а активно работают, чтобы создавать "экосреду взаимодействия", которая уже подкреплена конкретными соглашениями - подписано пятистороннее соглашение на Петербургском экономическом форуме. "То есть биржи сами организуются, начинают взаимодействовать для того, чтобы формировать ценовые индикаторы, что очень важно для общего рынка, не только для фискальных органов, но и для того, чтобы следить за состоянием общих рынков, на котором торгуются стандартизированные товары", - отметил Ермолович. По его словам, для комиссии это тоже очень важно, потому что это схема взаимодействия, которую можно масштабировать. "И в дальнейшем мы будем опираться на достигнутые договоренности между биржами для того, чтобы формировать уже общее биржевое пространство. Поэтому процесс идет как в комиссии на уровне выработки типовых правил работы общего биржевого рынка, так и во взаимодействии самих бирж, их организаций, чтобы создавать этот рынок на практике", - заключил он.
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еаэс, рынок
Экономика, ЕАЭС, Рынок
10:38 30.09.2024
 
Общий биржевой рынок стран ЕАЭС могут сформировать к 2030 году

Ермолович: общий биржевой рынок стран ЕАЭС планируется сформировать к 2030 году

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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ЕРЕВАН, 30 сен - ПРАЙМ. Общий биржевой рынок стран ЕАЭС планируется сформировать к 2030 году, заявил в понедельник член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович.
"Проект концепции общего биржевого рынка будет рассмотрен завтра на заседании Евразийского межправительственного совета (в Ереване - ред.). Мы надеемся, что главами правительств эта концепция будет утверждена. Она предусматривает четыре этапа формирования общего биржевого рынка за достаточно короткий период. Мы надеемся, что к 2030 году общий биржевой рынок уже начнет функционировать", - заявил Ермолович на полях стартовавшего в армянской столице Евразийского экономического форума.
По его словам, в этот период будет разработано и подписано соглашение о биржевых программах. "За концепцией следует разработка программы, где будут определены детальные мероприятия. Проект программы уже такой существует, и останется только воплощение этой программы, то есть реализация этой программы на практике", - пояснил министр ЕЭК.
При этом он добавил, что биржи не дожидаются решений комиссии, а активно работают, чтобы создавать "экосреду взаимодействия", которая уже подкреплена конкретными соглашениями - подписано пятистороннее соглашение на Петербургском экономическом форуме.
"То есть биржи сами организуются, начинают взаимодействовать для того, чтобы формировать ценовые индикаторы, что очень важно для общего рынка, не только для фискальных органов, но и для того, чтобы следить за состоянием общих рынков, на котором торгуются стандартизированные товары", - отметил Ермолович.
По его словам, для комиссии это тоже очень важно, потому что это схема взаимодействия, которую можно масштабировать. "И в дальнейшем мы будем опираться на достигнутые договоренности между биржами для того, чтобы формировать уже общее биржевое пространство. Поэтому процесс идет как в комиссии на уровне выработки типовых правил работы общего биржевого рынка, так и во взаимодействии самих бирж, их организаций, чтобы создавать этот рынок на практике", - заключил он.
 
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