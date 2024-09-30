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Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку

Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку - 30.09.2024, ПРАЙМ

Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку

Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:55+0300

2024-09-30T12:55+0300

2024-09-30T12:55+0300

россия

it-ипотека

россельхозбанк

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Россельхозбанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку. Прием заявок по IT-ипотеке доступен на платформе Свое Жилье/портале Свое Село", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа будет действовать по ставке 6% до 31 декабря 2030 года. Сумма льготного кредита составляет от 3 до 9 миллионов рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30%. Также указывается, что кредитование по программе IT-ипотеки доступно для заемщиков в возрасте от 21 до 50 лет включительно. Средний размер зарплаты в течение трех месяцев составляет от 150 тысяч рублей в месяц, если место работы в IT-организации находится в городе-миллионнике (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга); а также от 90 тысяч рублей в месяц в остальных городах. Правительство РФ с 1 августа продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях. Максимальная ставка теперь составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше лимита в 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа больше не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

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россия, it-ипотека, россельхозбанк