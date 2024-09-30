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Французы вернут россиянам один вид коньяка, пишет СМИ
Французы вернут россиянам один вид коньяка, пишет СМИ - 30.09.2024, ПРАЙМ
Французы вернут россиянам один вид коньяка, пишет СМИ
В Россию может вскоре вернуться французский коньяк Hardy, дистрибьюторами этого алкогольного напитка станут производитель водки "Царская", джина Barrister,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:08+0300
2024-09-30T09:08+0300
2024-09-30T09:08+0300
россия
алкоголь
коньяк
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В Россию может вскоре вернуться французский коньяк Hardy, дистрибьюторами этого алкогольного напитка станут производитель водки "Царская", джина Barrister, виски Fowler’s. Об этом пишет издание "Ведомости".Отмечается, что компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy на поставки вышеуказанного напитка. Ранее этим занимался другой поставщик, которые прервал сотрудничество с французским производителем летом прошлого года.Согласно данным газеты, теперь Hardy будет продаваться в магазинах Ladoga, специализированных бутиках (Wine Style, "Винограция", Wine Brothers) и HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса). Стоимость напитка, вероятно, составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей за бутылку.Ранее сообщалось, что российский Минфин подготовил законопроект, предполагающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя. Ожидается, что соответствующие изменения, в случае принятия закона, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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россия, алкоголь, коньяк
Французы вернут россиянам один вид коньяка, пишет СМИ
Алкогольная компания Ladoga вернет на полки магазинов французский коньяк Hardy
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ.
В Россию может вскоре вернуться французский коньяк Hardy, дистрибьюторами этого алкогольного напитка станут производитель водки "Царская", джина Barrister, виски Fowler’s. Об этом пишет
издание "Ведомости".
Отмечается, что компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy на поставки вышеуказанного напитка. Ранее этим занимался другой поставщик, которые прервал сотрудничество с французским производителем летом прошлого года.
Согласно данным газеты, теперь Hardy будет продаваться в магазинах Ladoga, специализированных бутиках (Wine Style, "Винограция", Wine Brothers) и HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса). Стоимость напитка, вероятно, составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей за бутылку.
Ранее сообщалось, что российский Минфин подготовил законопроект, предполагающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя. Ожидается, что соответствующие изменения, в случае принятия закона, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя