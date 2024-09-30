https://1prime.ru/20240930/kosmetika-851856225.html
Доля иностранной косметики в России уменьшилась на 15 процентов
Доля иностранной косметики в России уменьшилась на 15 процентов - 30.09.2024, ПРАЙМ
Доля иностранной косметики в России уменьшилась на 15 процентов
Доля косметики иностранных брендов в России за три года уменьшилась с 80% до 65% - по данным на 2023 год, отечественный косметический рынок оценивался в 950... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T08:21+0300
2024-09-30T08:21+0300
2024-09-30T08:21+0300
россия
косметика
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля косметики иностранных брендов в России за три года уменьшилась с 80% до 65% - по данным на 2023 год, отечественный косметический рынок оценивался в 950 миллиардов рублей, говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, его данные есть у РИА Новости. "Объем отечественного косметического рынка оценивается в 950 млрд руб. в год (рост на 17% в 2023 по отношению к 2022). Доля иностранных брендов уменьшилась за последние три года с 80 до 65%. Сейчас доля отечественных брендов на внутреннем рынке - 35%, тогда как в 2022 показатель составлял около 20%", - сказано в исследовании. Аналитики подчеркнули, что такие компании, как L'Oreal, Unilever, Procter & Gamble, Henkel и Avon уступают место на рынке российским производителям, а также поставщикам из Китая, Турции, Южной Кореи, Белоруссии. Как отметили в потребительском союзе, на данный момент отечественная косметика на 60–70% производится из импортного сырья. "Осложнившаяся логистика и ощутимое снижение курса рубля диктуют российским производителям повышение цен. Однако спрос показывает другую тенденцию, растет спрос на дешевую, очень дешевую косметику. Федеральные сети занимают самую большую долю в объеме продаж, при этом продажи онлайн (с учетом самовывоза) выросли на 44 процента, до 420 миллиардов рублей. Активный рост онлайн-сегмента объясняется удобством для потребителей - есть возможность сравнить цены и ассортимент, а также выбрать способ получения товара", - прокомментировали в союзе.
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россия, косметика, импортозамещение
РОССИЯ, косметика, импортозамещение
Доля иностранной косметики в России уменьшилась на 15 процентов
Доля иностранной косметики в РФ за три года уменьшилась с 80 до 65%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля косметики иностранных брендов в России за три года уменьшилась с 80% до 65% - по данным на 2023 год, отечественный косметический рынок оценивался в 950 миллиардов рублей, говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, его данные есть у РИА Новости.
"Объем отечественного косметического рынка оценивается в 950 млрд руб. в год (рост на 17% в 2023 по отношению к 2022). Доля иностранных брендов уменьшилась за последние три года с 80 до 65%. Сейчас доля отечественных брендов на внутреннем рынке - 35%, тогда как в 2022 показатель составлял около 20%", - сказано в исследовании.
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Аналитики подчеркнули, что такие компании, как L'Oreal, Unilever, Procter & Gamble, Henkel и Avon уступают место на рынке российским производителям, а также поставщикам из Китая, Турции, Южной Кореи, Белоруссии.
Как отметили в потребительском союзе, на данный момент отечественная косметика на 60–70% производится из импортного сырья.
"Осложнившаяся логистика и ощутимое снижение курса рубля диктуют российским производителям повышение цен. Однако спрос показывает другую тенденцию, растет спрос на дешевую, очень дешевую косметику. Федеральные сети занимают самую большую долю в объеме продаж, при этом продажи онлайн (с учетом самовывоза) выросли на 44 процента, до 420 миллиардов рублей. Активный рост онлайн-сегмента объясняется удобством для потребителей - есть возможность сравнить цены и ассортимент, а также выбрать способ получения товара", - прокомментировали в союзе.