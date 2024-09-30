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ЕС намерен к концу октября согласовать с G7 крупный кредит Украине

ЕС намерен к концу октября согласовать с G7 крупный кредит Украине - 30.09.2024, ПРАЙМ

ЕС намерен к концу октября согласовать с G7 крупный кредит Украине

Евросоюз хочет достичь политического соглашения со странами "Большой семерки" по кредиту Киеву в 45 миллиардов евро уже к концу октября, чтобы высвободить... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T20:21+0300

2024-09-30T20:21+0300

2024-09-30T20:22+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Евросоюз хочет достичь политического соглашения со странами "Большой семерки" по кредиту Киеву в 45 миллиардов евро уже к концу октября, чтобы высвободить необходимые средства до конца текущего года, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "Председательство "Большой семерки" в настоящее время работает над тем, чтобы политические обязательства участников кредита для оказания макрофинансовой помощи Украине были приняты до конца октября, что даст лидерам стран достаточно времени на осуществление кредитования до конца года", - сказал Домбровскис, выступая в понедельник перед депутатами Европейского парламента. Он пояснил, что речь идет об объемах финансирования кредита каждой из сторон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от инвестирования иммобилизованных суверенных активов России. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США (45 миллиардов евро). Кроме того, планируется увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС. При этом Домбровскис признал, что пока нет уверенности в том, что стороны договорятся изменить сроки действия санкций. В этой связи он сообщил, что нет точного понимания по объему участия США, которые настаивали на увеличении сроков заморозки российских активов в ЕС. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

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ес, кредит, украина