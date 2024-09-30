https://1prime.ru/20240930/kurs-851872251.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября - 30.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,62 копейки, до 13,2425 рубля, курс доллара вырос на 50,95 копейки, до 93,2221 рубля,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T17:43+0300
2024-09-30T17:43+0300
2024-09-30T17:43+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
иностранная валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,62 копейки, до 13,2425 рубля, курс доллара вырос на 50,95 копейки, до 93,2221 рубля, курс евро вырос на 70,41 копейки, до 104,1735 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иностранная валюта
USD/RUB - Курс доллара к рублю, иностранная валюта
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября
ЦБ: курс доллара на 1 октября — 93,22 руб, евро — 104,17 руб, юаня — 13,24 руб
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,62 копейки, до 13,2425 рубля, курс доллара вырос на 50,95 копейки, до 93,2221 рубля, курс евро вырос на 70,41 копейки, до 104,1735 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.