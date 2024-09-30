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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября - 30.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 октября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,62 копейки, до 13,2425 рубля, курс доллара вырос на 50,95 копейки, до 93,2221 рубля,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:43+0300

2024-09-30T17:43+0300

2024-09-30T17:43+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,62 копейки, до 13,2425 рубля, курс доллара вырос на 50,95 копейки, до 93,2221 рубля, курс евро вырос на 70,41 копейки, до 104,1735 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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