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Автомобилистам рассказали, как правильно переезжать "лежачих полицейских"
Автомобилистам рассказали, как правильно переезжать "лежачих полицейских" - 30.09.2024, ПРАЙМ
Автомобилистам рассказали, как правильно переезжать "лежачих полицейских"
Чтобы правильно переезжать через лежачих полицейских, нужно заранее снизить скорость до 20 километров в час, после этого опустить педаль тормоза, чтобы проехать | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T10:24+0300
2024-09-30T10:24+0300
2024-09-30T10:24+0300
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Чтобы правильно переезжать через лежачих полицейских, нужно заранее снизить скорость до 20 километров в час, после этого опустить педаль тормоза, чтобы проехать более плавно, рассказали порталу CenyAvto в ГАИ.Собеседник издания уточнил, что после этого некоторые рекомендуют также нажимать на педаль газа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак правило, кто-то из водителей тормозит непосредственно перед лежачими полицейскими, другие проезжают по диагонали, третьи стараются объехать по бордюру. Однако в первом случае велик риск повреждения подвески, во втором будет неравномерное распределение нагрузки на нее. В третьем случае есть опасность повредить колесные диски.По словам эксперта, лучше проезжать ограничитель по колее, если он изготовлен из резины. Резкий проезд через лежачего полицейского грозит выходом из строя ходовой части, при этом часто возникают деформации сайлентблоков и искривление рычагов.Также эксперт напомнил, что неправильный проезд может причинить вред всей подвеске, под угрозой — такие узлы, как мосты, подшипники, стойки, амортизаторы и тормоза.
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авто, пдд, гаи
Автомобилистам рассказали, как правильно переезжать "лежачих полицейских"
CenyAvto: у "лежачего полицейским" надо снизить скорость и опустить педаль тормоза
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Чтобы правильно переезжать через лежачих полицейских, нужно заранее снизить скорость до 20 километров в час, после этого опустить педаль тормоза, чтобы проехать более плавно, рассказали порталу CenyAvto в ГАИ.
Собеседник издания уточнил, что после этого некоторые рекомендуют также нажимать на педаль газа.
Как правило, кто-то из водителей тормозит непосредственно перед лежачими полицейскими, другие проезжают по диагонали, третьи стараются объехать по бордюру. Однако в первом случае велик риск повреждения подвески, во втором будет неравномерное распределение нагрузки на нее. В третьем случае есть опасность повредить колесные диски.
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По словам эксперта, лучше проезжать ограничитель по колее, если он изготовлен из резины. Резкий проезд через лежачего полицейского грозит выходом из строя ходовой части, при этом часто возникают деформации сайлентблоков и искривление рычагов.
Также эксперт напомнил, что неправильный проезд может причинить вред всей подвеске, под угрозой — такие узлы, как мосты, подшипники, стойки, амортизаторы и тормоза.