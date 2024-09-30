https://1prime.ru/20240930/neft-851827616.html

Это случилось: нефтяные шейхи невольно уронили рынки

Это случилось: нефтяные шейхи невольно уронили рынки - 30.09.2024, ПРАЙМ

Это случилось: нефтяные шейхи невольно уронили рынки

Нефть марки Brent на протяжении нескольких дней торговалась в районе сопротивления 75 долларов за баррель, но закрепиться выше никак не могла — не помогали даже | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T08:00+0300

2024-09-30T08:00+0300

2024-09-30T08:00+0300

нефть

мировой рынок нефти

экспортные цены на нефть

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Нефть марки Brent на протяжении нескольких дней торговалась в районе сопротивления 75 долларов за баррель, но закрепиться выше никак не могла — не помогали даже сообщения о новой фазе горячего противостояния между Израилем и ливанской "Хезболлой". Все это сигнализировало об относительной слабости актива и рисках отката в нижний блок консолидации 70–72 долларов за баррель.И этот откат случился. Коррекция произошла на одновременном выходе двух новостей, которые могут влиять на сокращение геополитической премии в цене актива. Во-первых, это новость о возможном урегулировании конфликта в Ливии. Во-вторых, сообщение о возможном заключении трехнедельного соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем.Добавила масла в огонь также и паническая статья Financial Times о "планах" Саудовской Аравии по наращиванию добычи в ущерб ценам. На первый взгляд, особенно при прочтении в кратком изложении, новость выглядит ужасно и навевает на мысли о новой ценовой войне в духе 2014 или 2020 годов. Но при внимательном прочтении оригинала становится понятно, что никакой новой информации и никакого инсайда у Financial Times нет. Издание просто напоминает рынку о планах, которые ранее уже были озвучены ОПЕК+ — речь идет о постепенном возврате части тех баррелей, которые организация убирала с рынка последние 2 года в рамках добровольных сокращений.Это событие в моменте может пошатнуть цены на нефть, но глобального негативного влияния все-таки не имеет. Особенно с учетом того факта, что мировые центробанки взяли тренд на снижение ставок — это в долгосрочной перспективе должно стимулировать мировую экономику и, как минимум, поддержать спрос на энергоресурсы. Более того, данное событие также ослабляет доллар, в котором котируются все сырьевые товары.Что ждать от рынка дальше? В понедельник заканчивает свою жизнь ближний фьючерсный контракт на нефть марки Brent. К слову, это еще один фактор текущего снижения цен — довольно часто экспирация контракта происходит на той же ноте, с которой стартовал месяц. Сентябрь мы начали с обвала к уровням ниже $70 за баррель, значит закрыться можем по этим месячным минимумам.Перспективы дальнейшей динамики начнут вырисовываться в первых числах октября.Автор - Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

https://1prime.ru/20240927/neft-851808695.html

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Людмила Рокотянская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851827864_0:72:995:1067_100x100_80_0_0_ede4bf9012d9ad97a4e1574c28366dcb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Людмила Рокотянская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851827864_0:72:995:1067_100x100_80_0_0_ede4bf9012d9ad97a4e1574c28366dcb.jpg

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