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Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - 30.09.2024, ПРАЙМ
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:07+0300
2024-09-30T09:07+0300
2024-09-30T09:12+0300
экономика
нефть
цены
александр новак
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет любые цены на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.По словам Новака, на цены на нефть влияет очень большое количество различных факторов: например, факторы, касающиеся баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления; геополитический фактор, и в частности - события на Ближнем Востоке."Я не думаю, что цены будут сильно колебаться. Сейчас эти риски и геополитические так или иначе в цене уже учитываются", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл."Мы переживем любые цены на нефть", - добавил он.
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нефть, цены, александр новак
Экономика, Нефть, цены, Александр Новак
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Новак: цены на нефть не будут сильно колебаться из-за ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет любые цены на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам Новака, на цены на нефть влияет очень большое количество различных факторов: например, факторы, касающиеся баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления; геополитический фактор, и в частности - события на Ближнем Востоке.
"Я не думаю, что цены будут сильно колебаться. Сейчас эти риски и геополитические так или иначе в цене уже учитываются", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.
"Мы переживем любые цены на нефть", - добавил он.