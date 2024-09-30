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Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - 30.09.2024, ПРАЙМ

Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:07+0300

2024-09-30T09:07+0300

2024-09-30T09:12+0300

экономика

нефть

цены

александр новак

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет любые цены на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.По словам Новака, на цены на нефть влияет очень большое количество различных факторов: например, факторы, касающиеся баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления; геополитический фактор, и в частности - события на Ближнем Востоке."Я не думаю, что цены будут сильно колебаться. Сейчас эти риски и геополитические так или иначе в цене уже учитываются", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл."Мы переживем любые цены на нефть", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены, александр новак