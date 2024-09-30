Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/neft-851856841.html
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - 30.09.2024, ПРАЙМ
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:07+0300
2024-09-30T09:12+0300
экономика
нефть
цены
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет любые цены на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.По словам Новака, на цены на нефть влияет очень большое количество различных факторов: например, факторы, касающиеся баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления; геополитический фактор, и в частности - события на Ближнем Востоке."Я не думаю, что цены будут сильно колебаться. Сейчас эти риски и геополитические так или иначе в цене уже учитываются", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл."Мы переживем любые цены на нефть", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цены, александр новак
Экономика, Нефть, цены, Александр Новак
09:07 30.09.2024 (обновлено: 09:12 30.09.2024)
 
Новак оценил колебания цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Новак: цены на нефть не будут сильно колебаться из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Геополитические риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, уже учтены в текущих мировых ценах на нефть, они не будут сильно колебаться, а Россия переживет любые цены на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам Новака, на цены на нефть влияет очень большое количество различных факторов: например, факторы, касающиеся баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления; геополитический фактор, и в частности - события на Ближнем Востоке.
"Я не думаю, что цены будут сильно колебаться. Сейчас эти риски и геополитические так или иначе в цене уже учитываются", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.
"Мы переживем любые цены на нефть", - добавил он.
 
ЭкономикаНефтьценыАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала