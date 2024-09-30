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Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению - 30.09.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть снижаются в последний день месяца, реакция рынков на новый виток конфликта на Ближнем Востоке была приглушенной, свидетельствуют данные... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:04+0300

2024-09-30T15:04+0300

2024-09-30T15:04+0300

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в последний день месяца, реакция рынков на новый виток конфликта на Ближнем Востоке была приглушенной, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 14.40 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,59%, до 71,12 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 0,76%, до 67,66 доллара. "Реакция нефтяного рынка на события на Ближнем Востоке ... была несколько приглушенной. ... Рынок становится равнодушным к напряженности в регионе, учитывая, что после почти года конфликта он до сих пор не оказал никакого влияния на добычу нефти", - сообщили порталу MarketWatch в записке товарных стратегов ING Уоррен Петерсон (Warren Peterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey). Как сообщал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля в пятницу нанесли точечный авиаудар по главному штабу движения "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. В результате атаки был убит их лидер Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера. При этом трейдеры могли обратить внимание на статистику по деловой активности в КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре вырос до 49,8 пункта против 49,1 пункта в августе, но тем не менее остался ниже психологической отметки в 50 пунктов.

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россия, нефть