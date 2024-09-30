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Минэкономразвития ожидает снижения добычи нефти в России
Минэкономразвития ожидает снижения добычи нефти в России - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает снижения добычи нефти в России
Минэкономразвития базово ожидает, что добыча нефти в России в 2024 году снизится на 1,6%, до 521,3 миллиона тонн, в 2025 году - на 0,5%, до 518,6 миллиона тонн, | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:37+0300
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2024-09-30T15:37+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ожидает, что добыча нефти в России в 2024 году снизится на 1,6%, до 521,3 миллиона тонн, в 2025 году - на 0,5%, до 518,6 миллиона тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. При этом в дальнейшем по базовому прогнозу Минэкономразвития ждет постепенного роста российской нефтедобычи. Так, согласно материалам, в 2026 году она вырастет до 525,2 миллиона тонн, в 2027 году достигнет 532,6 миллиона тонн. Консервативный прогноз добычи нефти на 2024 год совпадает с базовым прогнозом - Минэкономразвития ждет добычу также на уровне в 521,3 миллиона тонн. Однако в 2025 году по консервативному прогнозу добыча нефти снизится еще на 2,8%, до 506,8 миллиона. В 2026 году она составит 509,8 миллиона тонн, а в 2027 году - 511,8 миллиона тонн. В апреле Минэкономразвития в базовом и консервативном прогнозах ожидало, что добыча нефти в РФ в 2024 году снизится на 1,2%, до 523 миллионов тонн. На 2025 год ожидалось, что она базово вырастет на 1,3% - до 530 миллионов тонн. Нефтедобычу в 2026 году министерство по базовому прогнозу ожидало на уровне в 540 миллионов тонн, а в 2027 году - 553,1 миллиона тонн.
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россия, мэр, нефть
Энергетика, РОССИЯ, МЭР, Нефть
Минэкономразвития ожидает снижения добычи нефти в России
МЭР ждет в 2024 году снижения добычи нефти в РФ до 521,3 миллиона тонн
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ожидает, что добыча нефти в России в 2024 году снизится на 1,6%, до 521,3 миллиона тонн, в 2025 году - на 0,5%, до 518,6 миллиона тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.
При этом в дальнейшем по базовому прогнозу Минэкономразвития ждет постепенного роста российской нефтедобычи. Так, согласно материалам, в 2026 году она вырастет до 525,2 миллиона тонн, в 2027 году достигнет 532,6 миллиона тонн.
Консервативный прогноз добычи нефти на 2024 год совпадает с базовым прогнозом - Минэкономразвития ждет добычу также на уровне в 521,3 миллиона тонн. Однако в 2025 году по консервативному прогнозу добыча нефти снизится еще на 2,8%, до 506,8 миллиона. В 2026 году она составит 509,8 миллиона тонн, а в 2027 году - 511,8 миллиона тонн.
В апреле Минэкономразвития в базовом и консервативном прогнозах ожидало, что добыча нефти в РФ в 2024 году снизится на 1,2%, до 523 миллионов тонн. На 2025 год ожидалось, что она базово вырастет на 1,3% - до 530 миллионов тонн. Нефтедобычу в 2026 году министерство по базовому прогнозу ожидало на уровне в 540 миллионов тонн, а в 2027 году - 553,1 миллиона тонн.