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МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России

МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России - 30.09.2024, ПРАЙМ

МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России

Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефти из РФ на 0,7%, до 239,9 миллиона тонн, в 2025 году - снижения на 2,7%, до 233,5 миллиона тонн,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:44+0300

2024-09-30T15:44+0300

2024-09-30T16:12+0300

энергетика

россия

мэр

нефть

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефти из РФ на 0,7%, до 239,9 миллиона тонн, в 2025 году - снижения на 2,7%, до 233,5 миллиона тонн, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.В 2026 году ведомство прогнозирует небольшой рост - на 1,9%, до 238 миллионов тонн, а в 2027 году - еще на 1,8%, до 242,4 миллиона тонн.При этом в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало, что экспорт нефти в 2024 году составит 240 миллионов тонн, а в 2025 году вырастет до 247 миллионов тонн.Согласно консервативному прогнозу, экспорт в 2024 году составит также 239,9 миллиона тонн, в 2025 году снизится сильнее - на 4,1% - до 230 миллионов тонн, в 2026 году чуть вырастет - до 233 миллионов, а к 2027 году достигнет 235 миллионов тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мэр, нефть