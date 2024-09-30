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МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России - 30.09.2024, ПРАЙМ
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МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России
МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России - 30.09.2024, ПРАЙМ
МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России
Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефти из РФ на 0,7%, до 239,9 миллиона тонн, в 2025 году - снижения на 2,7%, до 233,5 миллиона тонн,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:44+0300
2024-09-30T16:12+0300
энергетика
россия
мэр
нефть
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефти из РФ на 0,7%, до 239,9 миллиона тонн, в 2025 году - снижения на 2,7%, до 233,5 миллиона тонн, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.В 2026 году ведомство прогнозирует небольшой рост - на 1,9%, до 238 миллионов тонн, а в 2027 году - еще на 1,8%, до 242,4 миллиона тонн.При этом в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало, что экспорт нефти в 2024 году составит 240 миллионов тонн, а в 2025 году вырастет до 247 миллионов тонн.Согласно консервативному прогнозу, экспорт в 2024 году составит также 239,9 миллиона тонн, в 2025 году снизится сильнее - на 4,1% - до 230 миллионов тонн, в 2026 году чуть вырастет - до 233 миллионов, а к 2027 году достигнет 235 миллионов тонн.
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россия, мэр, нефть
Энергетика, РОССИЯ, МЭР, Нефть
15:44 30.09.2024 (обновлено: 16:12 30.09.2024)
 
МЭР базово ожидает роста экспорта нефти из России

МЭР: экспорт нефти из России в 2024 году вырастет до 239,9 млн тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефти из РФ на 0,7%, до 239,9 миллиона тонн, в 2025 году - снижения на 2,7%, до 233,5 миллиона тонн, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.
В 2026 году ведомство прогнозирует небольшой рост - на 1,9%, до 238 миллионов тонн, а в 2027 году - еще на 1,8%, до 242,4 миллиона тонн.
При этом в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало, что экспорт нефти в 2024 году составит 240 миллионов тонн, а в 2025 году вырастет до 247 миллионов тонн.
Согласно консервативному прогнозу, экспорт в 2024 году составит также 239,9 миллиона тонн, в 2025 году снизится сильнее - на 4,1% - до 230 миллионов тонн, в 2026 году чуть вырастет - до 233 миллионов, а к 2027 году достигнет 235 миллионов тонн.
 
ЭнергетикаРОССИЯМЭРНефть
 
 
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