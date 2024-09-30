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Нефтяные цены перешли к росту после дневного сижения
Нефтяные цены перешли к росту после дневного сижения - 30.09.2024, ПРАЙМ
Нефтяные цены перешли к росту после дневного сижения
Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:36+0300
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2024-09-30T19:37+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 1,02%, до 72,27 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 1,03%, до 68,88 доллара. Днем нефть марки Brent дешевела на 0,59%, марки WTI - на 0,76%. В Атлантическом океане продолжается сезон ураганов, опасные погодные явления могут приостановить работу на добывающих и перерабатывающих предприятиях и привести к перебоям в поставках сырьевых товаров, в том числе нефти, в регионе. В понедельник ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил о формировании в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде тропического шторма "Кирк". Согласно предварительному прогнозу, "Кирк" может усилиться до урагана к среде и пройти по центральной ложбине Атлантического океана, не затронув густонаселенные районы суши.
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нефть, цена, рост
Экономика, Нефть, цена, рост
Нефтяные цены перешли к росту после дневного сижения
Стоимость нефти перешла к росту более чем на 1% после дневного снижения
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 1,02%, до 72,27 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 1,03%, до 68,88 доллара.
Днем нефть марки Brent дешевела на 0,59%, марки WTI - на 0,76%.
В Атлантическом океане продолжается сезон ураганов, опасные погодные явления могут приостановить работу на добывающих и перерабатывающих предприятиях и привести к перебоям в поставках сырьевых товаров, в том числе нефти, в регионе.
Минэкономразвития ожидает снижения добычи нефти в России
В понедельник ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил о формировании в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде тропического шторма "Кирк". Согласно предварительному прогнозу, "Кирк" может усилиться до урагана к среде и пройти по центральной ложбине Атлантического океана, не затронув густонаселенные районы суши.