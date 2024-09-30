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Новак дал прогноз по ценам на нефть
Новак дал прогноз по ценам на нефть - 30.09.2024, ПРАЙМ
Новак дал прогноз по ценам на нефть
Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T21:12+0300
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экономика
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нефть
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80 долларов за баррель. Мировые цены на нефть заметно снижались в конце прошедшей недели, были чуть выше 71 доллара за баррель. В понедельник котировки подросли к 72 долларам. "Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс по результатам этого года и прошлого года плюс-минус в районе 80 долларов", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.
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александр новак, нефть, прогноз
Экономика, Александр Новак, Нефть, прогноз
Новак дал прогноз по ценам на нефть
Новак: цены на нефть в мире восстановятся в район $80 за баррель
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть заметно снижались в конце прошедшей недели, были чуть выше 71 доллара за баррель. В понедельник котировки подросли к 72 долларам.
Новак рассказал, когда Россия нарастит добычу нефти до 540 миллионов тонн
"Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс по результатам этого года и прошлого года плюс-минус в районе 80 долларов", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.