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Новак дал прогноз по ценам на нефть

Новак дал прогноз по ценам на нефть - 30.09.2024, ПРАЙМ

Новак дал прогноз по ценам на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T21:12+0300

2024-09-30T21:12+0300

2024-09-30T21:13+0300

экономика

александр новак

нефть

прогноз

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не видит проблемы в том, что цены на нефть в мире в последние недели волатильны, он уверен, что они восстановятся в район 80 долларов за баррель. Мировые цены на нефть заметно снижались в конце прошедшей недели, были чуть выше 71 доллара за баррель. В понедельник котировки подросли к 72 долларам. "Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс по результатам этого года и прошлого года плюс-минус в районе 80 долларов", - сказал Новак в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл.

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александр новак, нефть, прогноз