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Нефть падает, рубль слабеет: итоги пятницы и перспективы на новую неделю - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Нефть падает, рубль слабеет: итоги пятницы и перспективы на новую неделю
Нефть падает, рубль слабеет: итоги пятницы и перспективы на новую неделю - 30.09.2024, ПРАЙМ
Нефть падает, рубль слабеет: итоги пятницы и перспективы на новую неделю
В пятницу, 27 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,31%, до 92,80 рубля, евро/рубль - на 0,34%, до 103,60... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T08:25+0300
2024-09-30T08:25+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
нефть
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 27 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,31%, до 92,80 рубля, евро/рубль - на 0,34%, до 103,60 рубля, юань/рубль - на 0,75%, до 13,28 рубля. Центробанк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: курс доллара - 92,7126 рубля, а евро - 103,4694 рубля.В последний рабочий день недели рубль показал слабость по отношению к своим конкурентам. Учитывая, что курс рубля проигнорировал растущие нефтяные котировки и ослабление доллара, то значит по-прежнему сохраняется дисбаланс между спросом и предложением - мало валюты для продажи и высокий спрос на нее со стороны импортеров.Сегодня компании-экспортеры уплачивают налоги, что окажет небольшую поддержку российской валюте. В этот день ожидается перечисление в бюджет НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ. Как только поддержка от продаж валюты иссякнет, рубль продолжит умеренно сдавать позиции против основных валют.Что касается нефтяного рынка, цены на эталонные марки завершили неделю снижением. По итогам пятницы баррель Brent подорожал на 0,63%, до 71,54 доллара, а за неделю подешевел на 3,96%. Негативное влияние на рынок нефти оказали сообщения о планах Саудовской Аравии увеличить добычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен. Кроме того, на нефтедобычу в Мексиканском заливе США повлиял тропический шторм "Хелен", остановивший около четверти добычи в регионе. Однако поддержку ценам оказывают новости о дополнительных стимулах в Китае, включая снижение нормы резервных требований для банков.В понедельник, 30 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71,90 доллара. С точки зрения технического анализа позиция продавцов сильнее. Чтобы покупателям переломить ситуацию, им нужно закрепиться выше 73,25 доллара.В предстоящую неделю внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в понедельник, а также на публикации ряда важных экономических показателей, включая данные по рынку труда США и индекс деловой активности ISM.Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,80 рубля. Покупатели три дня не могут перекрыть падение за 24 сентября. Это объясняется общим ослаблением доллара на глобальном валютном рынке. Если сегодня с открытия основной торговой сессии курс доллара не опустится ниже 92,40 рубля, то ждем закрепления выше цены выше 93 руб. В этом случае цена двинется к 93,40 рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, до 2858,56 п., индекс РТС - на 0,69%, до 971,29 п. Уровень 2800 устоял. Покупатели пытаются развить новый восходящий импульс в сторону 2900 п. Повторное снижение ниже 2830 поставит крест на восстановлении и значительно повысит вероятность снижения до 2760 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, нефть
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Нефть
08:25 30.09.2024
 

Нефть падает, рубль слабеет: итоги пятницы и перспективы на новую неделю

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 27 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,31%, до 92,80 рубля, евро/рубль - на 0,34%, до 103,60 рубля, юань/рубль - на 0,75%, до 13,28 рубля. Центробанк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: курс доллара - 92,7126 рубля, а евро - 103,4694 рубля.

В последний рабочий день недели рубль показал слабость по отношению к своим конкурентам. Учитывая, что курс рубля проигнорировал растущие нефтяные котировки и ослабление доллара, то значит по-прежнему сохраняется дисбаланс между спросом и предложением - мало валюты для продажи и высокий спрос на нее со стороны импортеров.

Сегодня компании-экспортеры уплачивают налоги, что окажет небольшую поддержку российской валюте. В этот день ожидается перечисление в бюджет НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ. Как только поддержка от продаж валюты иссякнет, рубль продолжит умеренно сдавать позиции против основных валют.

Что касается нефтяного рынка, цены на эталонные марки завершили неделю снижением. По итогам пятницы баррель Brent подорожал на 0,63%, до 71,54 доллара, а за неделю подешевел на 3,96%. Негативное влияние на рынок нефти оказали сообщения о планах Саудовской Аравии увеличить добычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен. Кроме того, на нефтедобычу в Мексиканском заливе США повлиял тропический шторм "Хелен", остановивший около четверти добычи в регионе. Однако поддержку ценам оказывают новости о дополнительных стимулах в Китае, включая снижение нормы резервных требований для банков.

В понедельник, 30 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71,90 доллара. С точки зрения технического анализа позиция продавцов сильнее. Чтобы покупателям переломить ситуацию, им нужно закрепиться выше 73,25 доллара.

В предстоящую неделю внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в понедельник, а также на публикации ряда важных экономических показателей, включая данные по рынку труда США и индекс деловой активности ISM.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,80 рубля. Покупатели три дня не могут перекрыть падение за 24 сентября. Это объясняется общим ослаблением доллара на глобальном валютном рынке. Если сегодня с открытия основной торговой сессии курс доллара не опустится ниже 92,40 рубля, то ждем закрепления выше цены выше 93 руб. В этом случае цена двинется к 93,40 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, до 2858,56 п., индекс РТС - на 0,69%, до 971,29 п. Уровень 2800 устоял. Покупатели пытаются развить новый восходящий импульс в сторону 2900 п. Повторное снижение ниже 2830 поставит крест на восстановлении и значительно повысит вероятность снижения до 2760 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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