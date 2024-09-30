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РФ ратифицировала договор о взаимном признании в ЕАЭС банковских гарантий

РФ ратифицировала договор о взаимном признании в ЕАЭС банковских гарантий - 30.09.2024, ПРАЙМ

РФ ратифицировала договор о взаимном признании в ЕАЭС банковских гарантий

Россия ратифицировала соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в рамках Евразийского... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:35+0300

2024-09-30T17:35+0300

2024-09-30T17:35+0300

экономика

россия

еаэс

соглашение

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия ратифицировала соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в рамках Евразийского экономического союза. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов. Соглашение подписано в Москве 29 августа 2023 года главами правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Цель документа - обеспечить беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков, зарегистрированных на территории одного государства - члена ЕАЭС, к участию в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в другом государстве союза. Соглашение обеспечивает взаимное признание гарантий, выдаваемых поставщикам банками из стран - членов ЕАЭС для участия в таких закупках. При этом устанавливаются требования к таким банкам и подходы к формированию их перечня, а также порядок ведения реестра выданных банковских гарантий (если его ведение предусмотрено законодательством государства-заказчика). Банк-гарант, в частности, должен иметь кредитный рейтинг, предусмотренный законодательством государства, в котором проводится закупка, и присвоенный рейтинговым агентством этого государства; либо соответствовать критериям, утвержденным советом Евразийской экономической комиссии. Споры и разногласия между заказчиком и банком-гарантом, а также между заказчиком и поставщиком будут рассматриваться в судебном порядке по месту регистрации заказчика в соответствии с законодательством страны, в которой проводится закупка. Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами – членами ЕАЭС всех необходимых внутригосударственных процедур. При этом действие соглашения не распространяется на госзакупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств ЕЭАС составляют гостайну (государственные секреты), а также на закупки, осуществляемые центробанками стран союза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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