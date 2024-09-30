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"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине
"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине
В мирное соглашение по Украине необходимо включить гарантии безопасности государств Запада. Такое заявление в беседе с информагентством Reuters сделал... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T23:01+0300
2024-09-30T23:01+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
соглашение
условия
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. В мирное соглашение по Украине необходимо включить гарантии безопасности государств Запада. Такое заявление в беседе с информагентством Reuters сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В материале агентства сообщается, что генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что "любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны держав Запада, в первую очередь Соединенных Штатов".Вместе с тем генсек НАТО заявил, что не существует серебряной пули, способной коренным образом изменить нынешнее положение на фронте, говорится в статье.После террористического нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что невозможно садиться за стол переговоров с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре или стремятся создать угрозы для АЭС.
https://1prime.ru/20240919/ukraina-851677600.html
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йенс столтенберг, соглашение, условия
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, соглашение, Условия
23:01 30.09.2024
 
"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине

Столтенберг: для мирного соглашения по Украине нужны гарантии безопасности США

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. В мирное соглашение по Украине необходимо включить гарантии безопасности государств Запада. Такое заявление в беседе с информагентством Reuters сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В материале агентства сообщается, что генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что "любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны держав Запада, в первую очередь Соединенных Штатов".
Вместе с тем генсек НАТО заявил, что не существует серебряной пули, способной коренным образом изменить нынешнее положение на фронте, говорится в статье.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
19 сентября, 20:33
После террористического нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что невозможно садиться за стол переговоров с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре или стремятся создать угрозы для АЭС.
 
Спецоперация на УкраинеЙенс СтолтенбергсоглашениеУсловия
 
 
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