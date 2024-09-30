https://1prime.ru/20240930/svo-851877844.html

"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине

"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине

В мирное соглашение по Украине необходимо включить гарантии безопасности государств Запада. Такое заявление в беседе с информагентством Reuters сделал... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T23:01+0300

2024-09-30T23:01+0300

2024-09-30T23:01+0300

спецоперация на украине

йенс столтенберг

соглашение

условия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/26/841262606_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_1499a709838f049591b2fa26b96f8369.jpg

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. В мирное соглашение по Украине необходимо включить гарантии безопасности государств Запада. Такое заявление в беседе с информагентством Reuters сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В материале агентства сообщается, что генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что "любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны держав Запада, в первую очередь Соединенных Штатов".Вместе с тем генсек НАТО заявил, что не существует серебряной пули, способной коренным образом изменить нынешнее положение на фронте, говорится в статье.После террористического нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что невозможно садиться за стол переговоров с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре или стремятся создать угрозы для АЭС.

https://1prime.ru/20240919/ukraina-851677600.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

йенс столтенберг, соглашение, условия