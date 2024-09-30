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ВС России ударили по месту разгрузки эшелона в Николаевской области - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России ударили по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
ВС России ударили по месту разгрузки эшелона в Николаевской области - 30.09.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по месту разгрузки эшелона в Николаевской области
Российские военные использовали ракетные комплексы "Искандер-М" для уничтожения железнодорожного состава с боеприпасами в Николаевской области, говорится в... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T11:31+0300
2024-09-30T11:34+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российские военные использовали ракетные комплексы "Искандер-М" для уничтожения железнодорожного состава с боеприпасами в Николаевской области, говорится в сообщении Минобороны России."Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в н.п. Казанка Николаевской области (45 км западнее н.п. Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства", - отмечается в заявлении ведомства.Ранее в Минобороны сообщили о другом ударе с использованием ракетных комплексов "Искандер-М" по территории завода "Южмаш" в Днепропетровске, где были уничтожены три склада с боеприпасами для различных вооружений.Также сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар с использованием ракетного комплекса "Искандер" по позиции системы РСЗО HIMARS в Сумской области. Пусковая установка западной системы, используемой Вооруженными силами Украины, была уничтожена в результате удара, а также были повреждены два автомобиля охраны и экипажи системы РСЗО. Позиция системы HIMARS находилась в районе населенного пункта Шапошниково, 10 километров на юго-запад от города Сумы.
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россия, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ
11:31 30.09.2024 (обновлено: 11:34 30.09.2024)
 
ВС России ударили по месту разгрузки эшелона в Николаевской области

"Искандер-М" уничтожил 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области

© РИА Новости . Константин Морозов | Перейти в медиабанкТактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Константин Морозов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российские военные использовали ракетные комплексы "Искандер-М" для уничтожения железнодорожного состава с боеприпасами в Николаевской области, говорится в сообщении Минобороны России.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в н.п. Казанка Николаевской области (45 км западнее н.п. Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства", - отмечается в заявлении ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили о другом ударе с использованием ракетных комплексов "Искандер-М" по территории завода "Южмаш" в Днепропетровске, где были уничтожены три склада с боеприпасами для различных вооружений.
Также сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар с использованием ракетного комплекса "Искандер" по позиции системы РСЗО HIMARS в Сумской области. Пусковая установка западной системы, используемой Вооруженными силами Украины, была уничтожена в результате удара, а также были повреждены два автомобиля охраны и экипажи системы РСЗО. Позиция системы HIMARS находилась в районе населенного пункта Шапошниково, 10 километров на юго-запад от города Сумы.
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