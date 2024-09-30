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FT: на Украине раскритиковали министра энергетики - 30.09.2024, ПРАЙМ
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FT: на Украине раскритиковали министра энергетики
FT: на Украине раскритиковали министра энергетики - 30.09.2024, ПРАЙМ
FT: на Украине раскритиковали министра энергетики
Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко подвергся суровой критике из-за недостаточных мер против энергетического кризиса в стране. Об этом пишет издание... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:35+0300
2024-09-30T15:35+0300
энергетика
украина
электроэнергия
укрэнерго
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко подвергся суровой критике из-за недостаточных мер против энергетического кризиса в стране. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновник."Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации (энергетической системы – ред.) &lt;…&gt; Оно хочет, чтобы его государственные компании контролировали как можно большую часть энергетического сектора, в особенности выработку энергии", - цитирует газета собеседника.Отмечается, что, по словам чиновников, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, что занимает очень много времени. Тем не менее, несмотря на критическую ситуацию с энергетической инфраструктуры на Украине, строить небольшие электростанции в стране начали только в текущем году. В свою очередь Минэнерго Украины рассказали газете, что у ведомства существует своя стратегия по децентрализации энергетической системы, однако подробности в министерстве раскрывать не стали, сославшись на ограничения во время конфликта.При этом летом Галущенко говорил, что на Украине разрушена половина вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, этого недостаточно для того, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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украина, электроэнергия, укрэнерго
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, Укрэнерго
15:35 30.09.2024
 
FT: на Украине раскритиковали министра энергетики

FT: в Киеве осудили министра энергетики за слабые меры по борьбе с кризисом

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко подвергся суровой критике из-за недостаточных мер против энергетического кризиса в стране. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновник.
"Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации (энергетической системы – ред.) <…> Оно хочет, чтобы его государственные компании контролировали как можно большую часть энергетического сектора, в особенности выработку энергии", - цитирует газета собеседника.
Отмечается, что, по словам чиновников, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, что занимает очень много времени. Тем не менее, несмотря на критическую ситуацию с энергетической инфраструктуры на Украине, строить небольшие электростанции в стране начали только в текущем году.
В свою очередь Минэнерго Украины рассказали газете, что у ведомства существует своя стратегия по децентрализации энергетической системы, однако подробности в министерстве раскрывать не стали, сославшись на ограничения во время конфликта.
При этом летом Галущенко говорил, что на Украине разрушена половина вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, этого недостаточно для того, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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