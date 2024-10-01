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Очевидное уже наступает: негатива все больше

Очевидное уже наступает: негатива все больше - 01.10.2024, ПРАЙМ

Очевидное уже наступает: негатива все больше

В понедельник, 30 сентября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,33%, до 93,11 руб., евро/рубль - на 0,17%, до 103,78... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T08:35+0300

2024-10-01T08:35+0300

2024-10-01T08:35+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 30 сентября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,33%, до 93,11 руб., евро/рубль - на 0,17%, до 103,78 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,30%, до 13,24 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 1 октября: доллар - ₽93,2221, евро — ₽104,1735, юань — ₽13,2425. Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам, но в итоге рубль торговался в течение всех торговых сессий в боковом тренде. В последний торговый день месяца и 3 квартала рубль укрепился против юаня на фоне пика налоговых выплат и укрепления доллара на глобальном валютном рынке. Индекс доллара подскочил до 100,92 п., чем надавил на рисковые активы, включая рубль. На ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Нэшвилле Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с модерируемым обсуждением под названием "Взгляд с Совета управляющих Федеральной резервной системы". Пауэлл отметил, что, хотя он по-прежнему уверен, что инфляция будет продолжать снижаться до целевых показателей ФРС, он признал, что Федеральный резерв готов предпринять дальнейшие действия, если данные будут указывать на необходимость этого. Если экономика будет такой, как ожидается, возможны еще два снижения на 0,25%. После выступления главы ФРС вероятность снижения ставки на 50 б.п. снизилась до 38% с 53%. Цены на нефть тоже закрылись снижением. Баррель Brent подешевел на 0,31%, до $71,77. За 3 квартал потери составили 15,65%. Несмотря на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, инвесторы не ожидают значительных перебоев в поставках нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что геополитический фактор уже учтен в ценах на нефть и не приведет к сильным колебаниям. Новак также отметил, что Россия готова выдержать любое снижение цен на нефть, так как зависимость экономики страны от углеводородов снижается. Если раньше доходы бюджета от продажи энергоресурсов составляли более 50%, то сейчас они менее 30%. Во вторник, 1 октября, баррель Brent стоит $71,82. Ситуация у покупателей плачевная. С января 2023 года уровень $70,80 является ключевой поддержкой. У покупателей не получилось квартал закрыть ростом. Сейчас для долгосрочных продавцов на 4 квартал открылась цель $55,50. Чтобы отменить этот сценарий, цене нужно закрыть год на уровне $84,50. Сценарий на рост может реализоваться в случае падения индекса доллара ниже 100 п. и продолжения снижения ставок в США. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 93,11 руб. После завершения налогового периода рубль остается без поддержки. Несмотря на то, что на рынке с 27 сентября доминируют продажи доллара, нацвалюта уязвима. Если во вторник торги завершатся около 92,80 руб., то в моменте можно рассмотреть снижение до 92,50 руб. Закрытие дня около 93,30 руб. будет указывать на подготовку рынка к прорыву к уровню 94 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 0,03%, до 2857,56 п., индекс РТС - на 0,58%, до 965,64 п. Индекс Мосбиржи не смог пройти 2890 п. На часовом графике проявляется модель "Двойная вершина". Возврат к уровню 2810 п. усилит разворотную модель.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, индекс мосбиржи, фрс сша, нефть, brent