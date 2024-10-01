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Владельцев Kia предупредили об опасной угрозе взлома при подключении к сети - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Владельцев Kia предупредили об опасной угрозе взлома при подключении к сети
Владельцев Kia предупредили об опасной угрозе взлома при подключении к сети - 01.10.2024, ПРАЙМ
Владельцев Kia предупредили об опасной угрозе взлома при подключении к сети
Группа "белых хакеров" обнаружила уязвимость безопасности в миллионах автомобилей Kia, подключенных к Интернету, передает издание Wired. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:20+0300
2024-10-01T10:22+0300
авто
kia
мошенничество
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа "белых хакеров" обнаружила уязвимость безопасности в миллионах автомобилей Kia, подключенных к Интернету, передает издание Wired.Впервые получив доступ к системе в июне, хакеры выяснили, что можно легко получить доступ к автомобилям, начиная с Kia Sportage 2014 года до Carnival 2025 года, используя их номерные знаки. Это позволило удаленно активировать различные функции автомобиля.Слабая защита была связана с порталом владельца Kia Connect, информационно-развлекательным и телематическим сервисом, который обеспечивает удаленный доступ к определенным функциям.Сэм Карри, один из "белых хакеров", продемонстрировал процесс взлома на видео, используя инструмент, созданный для доказательства концепции. Он изложил хронологию событий с момента обнаружения уязвимости до предоставления исправления автопроизводителем на своем сайте.Карри подробно рассказал о функциях, доступных для удаленного управления взломанных автомобилей через веб-сайт владельцев Kia и приложение Kia Connect iOS. Эти функции включали геолокацию, блокировку и разблокировку дверей, запуск и остановку двигателя, сигнализацию и освещение, а также доступ к камере — аналогично тому, что было доступно хакерам в автомобилях Nissan и Honda ранее.Отмечается, что с увеличением возраста автомобиля количество доступных функций для хакера уменьшалось, однако геолокация оставалась самой доступной функцией, даже для самых старых моделей Kia.Доступ к перечисленным функциям можно было получить всего за 30 секунд, независимо от того, была ли у автомобиля активная подписка на Kia Connect.Кроме того, Карри сообщил, что личные данные владельца, такие как имя, номер телефона, адрес электронной почты и физический адрес, также были доступны. Злонамеренные хакеры могли легко добавить себя в качестве дополнительных пользователей без ведома жертвы, и владельцы не получали никаких уведомлений о взломе.Тем не менее, производитель уже исправил все технические проблемы, заключили в издании.
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авто, kia, мошенничество
Авто, Kia, мошенничество
10:20 01.10.2024 (обновлено: 10:22 01.10.2024)
 
Владельцев Kia предупредили об опасной угрозе взлома при подключении к сети

Wired: миллионы авто Kia оказались под угрозой взлома при подключении к сети

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа "белых хакеров" обнаружила уязвимость безопасности в миллионах автомобилей Kia, подключенных к Интернету, передает издание Wired.
Впервые получив доступ к системе в июне, хакеры выяснили, что можно легко получить доступ к автомобилям, начиная с Kia Sportage 2014 года до Carnival 2025 года, используя их номерные знаки. Это позволило удаленно активировать различные функции автомобиля.
Слабая защита была связана с порталом владельца Kia Connect, информационно-развлекательным и телематическим сервисом, который обеспечивает удаленный доступ к определенным функциям.
Сэм Карри, один из "белых хакеров", продемонстрировал процесс взлома на видео, используя инструмент, созданный для доказательства концепции. Он изложил хронологию событий с момента обнаружения уязвимости до предоставления исправления автопроизводителем на своем сайте.
Карри подробно рассказал о функциях, доступных для удаленного управления взломанных автомобилей через веб-сайт владельцев Kia и приложение Kia Connect iOS. Эти функции включали геолокацию, блокировку и разблокировку дверей, запуск и остановку двигателя, сигнализацию и освещение, а также доступ к камере — аналогично тому, что было доступно хакерам в автомобилях Nissan и Honda ранее.

Отмечается, что с увеличением возраста автомобиля количество доступных функций для хакера уменьшалось, однако геолокация оставалась самой доступной функцией, даже для самых старых моделей Kia.

Доступ к перечисленным функциям можно было получить всего за 30 секунд, независимо от того, была ли у автомобиля активная подписка на Kia Connect.

Кроме того, Карри сообщил, что личные данные владельца, такие как имя, номер телефона, адрес электронной почты и физический адрес, также были доступны. Злонамеренные хакеры могли легко добавить себя в качестве дополнительных пользователей без ведома жертвы, и владельцы не получали никаких уведомлений о взломе.
Тем не менее, производитель уже исправил все технические проблемы, заключили в издании.
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Kia расширит географию производства автомобилей
10 сентября, 16:41
 
АвтоKiaмошенничество
 
 
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