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Параллельно импорту: дилеры в России отказываются ремонтировать авто из КНР - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Параллельно импорту: дилеры в России отказываются ремонтировать авто из КНР
Параллельно импорту: дилеры в России отказываются ремонтировать авто из КНР - 01.10.2024, ПРАЙМ
Параллельно импорту: дилеры в России отказываются ремонтировать авто из КНР
Российские дилеры отказываются ремонтировать китайские автомобили, ввезенные по параллельному импорту, из-за несовместимости программного обеспечения и... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T13:37+0300
2024-10-01T13:37+0300
россия
китай
авто
ремонт
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские дилеры отказываются ремонтировать китайские автомобили, ввезенные по параллельному импорту, из-за несовместимости программного обеспечения и диагностических систем, пишут "Известия".Согласно изданию, владельцу Geely Monjaro в Санкт-Петербурге отказали в ремонте, так как оборудование не распознает машины, ввезенные неофициально.Представители Geely Motors Russia объяснили, что российская диагностика не включает данные о моделях для других рынков, что мешает обслуживанию. Эта проблема затрагивает также автомобили премиальной марки Exeed.В октябре 2023 года Минпромторг запретил ввоз автомобилей по "серой" схеме, и производители предупредили дилеров о последствиях за работу с такими машинами. Несмотря на это, дилеры продолжают продавать "серые" автомобили с скидками, так как 13% всех регистраций приходится на них.Владельцы таких автомобилей могут обратиться в независимые СТО для ремонта, однако гарантии на обслуживание в этом случае нет.
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россия, китай, авто, ремонт
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, ремонт
13:37 01.10.2024
 
Параллельно импорту: дилеры в России отказываются ремонтировать авто из КНР

"Известия": автосервисы в России массово отказываются ремонтировать авто из КНР

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские дилеры отказываются ремонтировать китайские автомобили, ввезенные по параллельному импорту, из-за несовместимости программного обеспечения и диагностических систем, пишут "Известия".
Согласно изданию, владельцу Geely Monjaro в Санкт-Петербурге отказали в ремонте, так как оборудование не распознает машины, ввезенные неофициально.
Представители Geely Motors Russia объяснили, что российская диагностика не включает данные о моделях для других рынков, что мешает обслуживанию. Эта проблема затрагивает также автомобили премиальной марки Exeed.
В октябре 2023 года Минпромторг запретил ввоз автомобилей по "серой" схеме, и производители предупредили дилеров о последствиях за работу с такими машинами. Несмотря на это, дилеры продолжают продавать "серые" автомобили с скидками, так как 13% всех регистраций приходится на них.

Владельцы таких автомобилей могут обратиться в независимые СТО для ремонта, однако гарантии на обслуживание в этом случае нет.
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