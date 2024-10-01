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РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь "золотого звена" БАМа

РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь "золотого звена" БАМа - 01.10.2024, ПРАЙМ

РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь "золотого звена" БАМа

РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь западного и восточного БАМа на месте укладки символического однопутного "золотого звена", следует из сообщения... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:33+0300

2024-10-01T12:33+0300

2024-10-01T12:33+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь западного и восточного БАМа на месте укладки символического однопутного "золотого звена", следует из сообщения компании. Первого октября 1984 года на станции Куанда в Забайкальском крае состоялась торжественная церемония укладки символического "золотого звена", которое соединило западный и восточный БАМ. "Сегодня, 40 лет спустя, на этом же месте железнодорожные строители снова делают стыковку, только уже второго пути… Заключительное звено стало частью двухпутной вставки, которую построили на перегоне Куанда - Куандинский. Кроме 5,8 километра пути, железнодорожники смонтировали 16,5 километра контактной сети и 22 километра линий связи", - говорится в сообщении РЖД. Новая двухпутная вставка вместе с другими объектами, которые строятся на линии Таксимо - Новая Чара, в перспективе позволит увеличить провозную способность участка с 38,4 до 52 миллионов тонн в год. С видеообращением к участникам события выступил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев. В режиме телемоста из Москвы в мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Роман Старовойт и гендиректор РЖД Олег Белозёров. По видеосвязи из Иркутска, Тынды, Хабаровска, Северобайкальска и Тайшета к ним присоединились ветераны БАМа – непосредственные участники "золотой стыковки", в их числе Иван Варшавский, который ей руководил. "Хочу поблагодарить всех, кто сегодня добросовестно трудится на объектах Восточного полигона: проектировщиков, строителей, энергетиков, железнодорожников, бойцов строительных отрядов. Своим трудом вы доказали, что являетесь достойными преемниками старшего поколения строителей БАМа", – цитируют РЖД слова Белозёрова.

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бам, ржд, забайкалье, российские железные дороги