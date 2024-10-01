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Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель - 01.10.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T19:54+0300
2024-10-01T19:54+0300
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 19.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,25%, до 74,74 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 сентября превышал 75 долларов, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,33%, до 71,12 доллара.Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
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биржевые торги, brent, нефть, стоимость нефти
Экономика, биржевые торги, BRENT, Нефть, стоимость нефти
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с 24 сентября
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,25%, до 74,74 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 сентября превышал 75 долларов, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,33%, до 71,12 доллара.
Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
Новак дал прогноз по ценам на нефть