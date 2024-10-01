Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241001/brent-851900451.html
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель - 01.10.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T19:54+0300
2024-10-01T19:59+0300
экономика
биржевые торги
brent
нефть
стоимость нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 19.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,25%, до 74,74 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 сентября превышал 75 долларов, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,33%, до 71,12 доллара.Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
https://1prime.ru/20240930/neft-851876528.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, brent, нефть, стоимость нефти
Экономика, биржевые торги, BRENT, Нефть, стоимость нефти
19:54 01.10.2024 (обновлено: 19:59 01.10.2024)
 
Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с 24 сентября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,25%, до 74,74 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 сентября превышал 75 долларов, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,33%, до 71,12 доллара.
Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Новак дал прогноз по ценам на нефть
Вчера, 21:12
 
Экономикабиржевые торгиBRENTНефтьстоимость нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала