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Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель - 01.10.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent достигла 75 долларов за баррель

Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T19:54+0300

2024-10-01T19:54+0300

2024-10-01T19:59+0300

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 4% на фоне сообщений армии Израиля о запуске ракет из Ирана в сторону страны, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 19.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 4,25%, до 74,74 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 24 сентября превышал 75 долларов, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,33%, до 71,12 доллара.Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.

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биржевые торги, brent, нефть, стоимость нефти