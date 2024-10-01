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Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги
Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги - 01.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги
Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать цифровые платформы для госуслуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:14+0300
2024-10-01T11:15+0300
экономика
россия
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать цифровые платформы для госуслуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024. "Без гармонизации предоставления государственных услуг на пространстве Союза нам в будущем будет сложно поддерживать единый рынок труда", - сказал российский премьер. Он напомнил, что по поручению президента РФ к концу 2030 года в России во всех важнейших областях экономики и социальной сферы должны быть сформированы цифровые платформы. "Их внедрение способно за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов. Прежде всего – для удобства людей и бизнеса", - объяснил он. В результате, по словам Мишустина, популярные госуслуги будут оказываться онлайн – то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или вовсе без заявления, в проактивном режиме. "Это тот опыт, которым мы готовы делиться с коллегами по "пятерке", - сказал Мишустин.
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россия, еаэс
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС
11:14 01.10.2024 (обновлено: 11:15 01.10.2024)
 
Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги

Мишустин: странам ЕАЭС надо гармонизировать цифровые госуслуги

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать цифровые платформы для госуслуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024.
"Без гармонизации предоставления государственных услуг на пространстве Союза нам в будущем будет сложно поддерживать единый рынок труда", - сказал российский премьер.
Он напомнил, что по поручению президента РФ к концу 2030 года в России во всех важнейших областях экономики и социальной сферы должны быть сформированы цифровые платформы.
"Их внедрение способно за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов. Прежде всего – для удобства людей и бизнеса", - объяснил он. В результате, по словам Мишустина, популярные госуслуги будут оказываться онлайн – то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или вовсе без заявления, в проактивном режиме.
"Это тот опыт, которым мы готовы делиться с коллегами по "пятерке", - сказал Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯЕАЭС
 
 
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