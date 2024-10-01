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Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги

Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги - 01.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал страны ЕАЭС гармонизировать цифровые госуслуги

Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать цифровые платформы для госуслуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T11:14+0300

2024-10-01T11:14+0300

2024-10-01T11:15+0300

экономика

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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать цифровые платформы для госуслуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024. "Без гармонизации предоставления государственных услуг на пространстве Союза нам в будущем будет сложно поддерживать единый рынок труда", - сказал российский премьер. Он напомнил, что по поручению президента РФ к концу 2030 года в России во всех важнейших областях экономики и социальной сферы должны быть сформированы цифровые платформы. "Их внедрение способно за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов. Прежде всего – для удобства людей и бизнеса", - объяснил он. В результате, по словам Мишустина, популярные госуслуги будут оказываться онлайн – то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или вовсе без заявления, в проактивном режиме. "Это тот опыт, которым мы готовы делиться с коллегами по "пятерке", - сказал Мишустин.

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