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ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин - 01.10.2024, ПРАЙМ
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ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин - 01.10.2024, ПРАЙМ
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:18+0300
2024-10-01T14:18+0300
еаэс
михаил мишустин
партнерство
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване."Сфер нашей практической кооперации становится все больше. При этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству", - сказал российский премьер.Он отметил, что продолжается плодотворное взаимодействие "пятерки" с Китаем, реализуются соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией."В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией", - подчеркнул Мишустин.
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еаэс, михаил мишустин, партнерство
ЕАЭС, Михаил Мишустин, партнерство
14:18 01.10.2024
 
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин

Мишустин: ЕАЭС остается открытым для всех, кто готов к равноправному партнерству

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване.
"Сфер нашей практической кооперации становится все больше. При этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству", - сказал российский премьер.
Он отметил, что продолжается плодотворное взаимодействие "пятерки" с Китаем, реализуются соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией.
"В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией", - подчеркнул Мишустин.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС
14:15
 
ЕАЭСМихаил Мишустинпартнерство
 
 
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