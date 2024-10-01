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ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин

ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин - 01.10.2024, ПРАЙМ

ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:18+0300

2024-10-01T14:18+0300

2024-10-01T14:18+0300

еаэс

михаил мишустин

партнерство

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване."Сфер нашей практической кооперации становится все больше. При этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству", - сказал российский премьер.Он отметил, что продолжается плодотворное взаимодействие "пятерки" с Китаем, реализуются соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией."В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией", - подчеркнул Мишустин.

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еаэс, михаил мишустин, партнерство